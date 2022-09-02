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https://sputnikarabic.ae/20220902/وزيرة-الاقتصاد-أوكرانيا-زادت-وارداتها-من-المنتجات-النفطية-12-مرة-1067175954.html
وزيرة الاقتصاد: أوكرانيا ضاعفت وارداتها من المنتجات النفطية 12 مرة
وزيرة الاقتصاد: أوكرانيا ضاعفت وارداتها من المنتجات النفطية 12 مرة
صرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، اليوم الجمعة، بأنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، زادت أوكرانيا من استيراد المنتجات النفطية بمقدار... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:51+0000
2022-09-02T09:54+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع مجلس الوزراء الأوكراني عن سفيريدينكو، قولها: "كل ذلك مجتمعاً جعل من الممكن زيادة حجم الواردات بمقدار 12 مرة".ووفقا لها، مع بداية العملية الخاصة لروسيا، أصبحت أوكرانيا معتمدة بشكل حاسم على استيراد المنتجات البترولية. في مارس/ آذار تم استيراد 58.8 ألف طن من البنزين ووقود الديزل والغاز المسال، في أغسطس/ آب، بلغ الحجم 709.5 ألف طن.وأضافت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: "نرى في السوق تراكما تدريجيا للمنتجات النفطية بسبب النمو المستمر في الواردات. ولهذا السبب لا يوجد اليوم تدافع على طلب الوقود، ولا توجد طوابير في محطات الوقود، ولا تظهر الأسعار ميلاً للنمو السريع".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزيرة الاقتصاد: أوكرانيا ضاعفت وارداتها من المنتجات النفطية 12 مرة

09:51 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 02.09.2022)
© AFP 2022 / Sergey Bobokإحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
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صرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، اليوم الجمعة، بأنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، زادت أوكرانيا من استيراد المنتجات النفطية بمقدار 12 ضعفا، وفي الوقت الحالي لا يوجد في البلاد نقص بالوقود.
موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع مجلس الوزراء الأوكراني عن سفيريدينكو، قولها: "كل ذلك مجتمعاً جعل من الممكن زيادة حجم الواردات بمقدار 12 مرة".
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ووفقا لها، مع بداية العملية الخاصة لروسيا، أصبحت أوكرانيا معتمدة بشكل حاسم على استيراد المنتجات البترولية. في مارس/ آذار تم استيراد 58.8 ألف طن من البنزين ووقود الديزل والغاز المسال، في أغسطس/ آب، بلغ الحجم 709.5 ألف طن.
وأضافت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: "نرى في السوق تراكما تدريجيا للمنتجات النفطية بسبب النمو المستمر في الواردات. ولهذا السبب لا يوجد اليوم تدافع على طلب الوقود، ولا توجد طوابير في محطات الوقود، ولا تظهر الأسعار ميلاً للنمو السريع".
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