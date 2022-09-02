https://sputnikarabic.ae/20220902/وزير-الخارجية-الإيراني-يناقش-مع-نظيره-العماني-آخر-تطورات-المفاوضات-النووية-1067180248.html
وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره العماني آخر تطورات المفاوضات النووية
وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره العماني آخر تطورات المفاوضات النووية
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:51+0000
2022-09-02T10:51+0000
2022-09-02T10:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
سلطنة عمان
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وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، ناقش الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.وأطلع الوزير الإيراني نظيره العماني على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وأكد عبد اللهيان لنظيره العماني، عزم إيران التوصل إلى تحقيق اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي في مفاوضات فيينا.من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني، عن شكره وتقديره لنهج إيران النشط والبناء، آملا في أن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20220902/الولايات-المتحدة-رد-إيران-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي-بـغير-بناء-1067167329.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, سلطنة عمان
وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره العماني آخر تطورات المفاوضات النووية
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.
وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، ناقش
الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.
وأطلع الوزير الإيراني نظيره العماني على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني
.
وأكد عبد اللهيان لنظيره العماني، عزم إيران التوصل إلى تحقيق اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي في مفاوضات فيينا.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أخذت بعين الاعتبار في ردها على نص مسودة الاتفاق تسريع وتسهيل إنهاء المفاوضات.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني، عن شكره وتقديره لنهج إيران
النشط والبناء، آملا في أن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف.