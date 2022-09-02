عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/وزير-الدفاع-التركي-يحلق-بطائرة-مقاتلة-فوق-بحر-إيجه-في-تحد-لليونان-صور-1067213807.html
وزير الدفاع التركي يقود طائرة مقاتلة فوق بحر إيجه في تحد لليونان... صور
وزير الدفاع التركي يقود طائرة مقاتلة فوق بحر إيجه في تحد لليونان... صور
حلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، في لفتة تحد حيث تخوض البلاد خلافا عميقا بشأن الاستخدام العسكري للمجال الجوي مع... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T21:28+0000
2022-09-02T21:30+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
ظهر أكار في احتفال عسكري في إقليم إسكيشير بوسط البلاد يوم الجمعة، حيث قال إن تركيا "استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك". وكان برفقته قائد القوات الجوية أتيلا غولان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".التوترات بين الجارتين تتصاعد مرة أخرى. واتهمت تركيا الشهر الماضي القوات اليونانية باستخدام رادرات أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات تركية ووعدت بإرسال سجلات بالحادث إلى حلف شمال الأطلسي. نفت اليونان هذا الادعاء.يعني "قفل الرادار" أن نظام الرادار الخاص بصاروخ أو طائرة مقاتلة يتبع تلقائيا هدفا محددا، ويتتبع رحلته ليتمكن من الضرب بدقة.هذه ممارسة شائعة في المعارك الوهمية بين البلدان التي ليست في حالة حرب، حيث يواجه طيارو الطائرات المقاتلة بعضهم البعض من خلال استهداف منافسيهم، لكنهم يمتنعون عن إطلاق النار في الواقع.في نزاع آخر، زعمت تركيا أن اليونان تجاوزت الحدود المتفق عليها للقوات العسكرية في بعض الجزر اليونانية في بحر إيجه. هناك أيضا نزاع مستمر حول استكشاف تركيا للغاز الطبيعي في مياه البحر الأبيض المتوسط​​، حيث تطالب قبرص واليونان بحقوق إقليمية.تسعى تركيا إلى تحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية بعد أن تم إخراجها من البرنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".
https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-الناتو-لن-يكون-قويا-دون-تركيا-واليونان-لا-قيمة-لها-داخل-الحلف-1067207873.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان

وزير الدفاع التركي يقود طائرة مقاتلة فوق بحر إيجه في تحد لليونان... صور

21:28 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 02.09.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، في لفتة تحد حيث تخوض البلاد خلافا عميقا بشأن الاستخدام العسكري للمجال الجوي مع اليونان، زميلتها في حلف "الناتو".
ظهر أكار في احتفال عسكري في إقليم إسكيشير بوسط البلاد يوم الجمعة، حيث قال إن تركيا "استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك". وكان برفقته قائد القوات الجوية أتيلا غولان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
التوترات بين الجارتين تتصاعد مرة أخرى. واتهمت تركيا الشهر الماضي القوات اليونانية باستخدام رادرات أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات تركية ووعدت بإرسال سجلات بالحادث إلى حلف شمال الأطلسي. نفت اليونان هذا الادعاء.
يعني "قفل الرادار" أن نظام الرادار الخاص بصاروخ أو طائرة مقاتلة يتبع تلقائيا هدفا محددا، ويتتبع رحلته ليتمكن من الضرب بدقة.
هذه ممارسة شائعة في المعارك الوهمية بين البلدان التي ليست في حالة حرب، حيث يواجه طيارو الطائرات المقاتلة بعضهم البعض من خلال استهداف منافسيهم، لكنهم يمتنعون عن إطلاق النار في الواقع.
في نزاع آخر، زعمت تركيا أن اليونان تجاوزت الحدود المتفق عليها للقوات العسكرية في بعض الجزر اليونانية في بحر إيجه. هناك أيضا نزاع مستمر حول استكشاف تركيا للغاز الطبيعي في مياه البحر الأبيض المتوسط​​، حيث تطالب قبرص واليونان بحقوق إقليمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف
17:00 GMT
تسعى تركيا إلى تحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية بعد أن تم إخراجها من البرنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала