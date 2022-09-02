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https://sputnikarabic.ae/20220902/وزير-خارجية-قطر-يتمنى-فوز-بلاده-بكأس-العالم-ويكشف-عن-خطة-لمواجهة-أعمال-الشغب-1067191019.html
وزير خارجية قطر يتمنى فوز بلاده بكأس العالم ويكشف عن خطة لمواجهة أعمال الشغب
وزير خارجية قطر يتمنى فوز بلاده بكأس العالم ويكشف عن خطة لمواجهة أعمال الشغب
تمنى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فوز بلاده ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها نهاية العام الجاري، كاشفا عن خطة للتعامل مع الجماهير... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:06+0000
2022-09-02T14:06+0000
رياضة
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقال الوزير في مقابلة نشرها موقع "الشرق" المحلي، الجمعة، إن "أي بطولة لها جوانبها الإيجابية والسلبية، وفيما يتعلق ببعض التصرفات السيئة لبعض المشجعين فهناك بروتوكول أمني صارم لضمان سلامة وأمن كل شخص في قطر، كما أن الدوحة ستتعاون مع العديد من البلدان في مجال التأمين خلال البطولة".وتابع "البطولة تعد أول حدث كبير بعد جائحة كورونا، وستساهم في جلب السعادة للجميع. قطر حريصة على استمتاع الضيوف بهذه الأجواء، وتركز على إعطاء تجربة مشاهدة ممتعة للجميع".وردًا على سؤال حول من يعتقد أنه سيفوز بكأس العالم، قال "لا أستطيع التنبؤ، ولكني أتمنى فوز قطر بالبطولة".
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رياضة, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

وزير خارجية قطر يتمنى فوز بلاده بكأس العالم ويكشف عن خطة لمواجهة أعمال الشغب

14:06 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
 وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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تمنى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فوز بلاده ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها نهاية العام الجاري، كاشفا عن خطة للتعامل مع الجماهير ذات الحماس المفرط.
وقال الوزير في مقابلة نشرها موقع "الشرق" المحلي، الجمعة، إن "أي بطولة لها جوانبها الإيجابية والسلبية، وفيما يتعلق ببعض التصرفات السيئة لبعض المشجعين فهناك بروتوكول أمني صارم لضمان سلامة وأمن كل شخص في قطر، كما أن الدوحة ستتعاون مع العديد من البلدان في مجال التأمين خلال البطولة".
وأضاف أن "قطر بلد مسالم، وأعتقد أن هؤلاء الذين يشعرون بالحماس المفرط عندما يرون هذه البيئة السلمية فإنهم سيتصرفون بسلام أيضا".
وتابع "البطولة تعد أول حدث كبير بعد جائحة كورونا، وستساهم في جلب السعادة للجميع. قطر حريصة على استمتاع الضيوف بهذه الأجواء، وتركز على إعطاء تجربة مشاهدة ممتعة للجميع".
وردًا على سؤال حول من يعتقد أنه سيفوز بكأس العالم، قال "لا أستطيع التنبؤ، ولكني أتمنى فوز قطر بالبطولة".
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