https://sputnikarabic.ae/20220902/وفاة-الفنان-المغربي-نور-الدين-بكر-عن-عمر-ناهز-70-عاما-1067185133.html
وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما
وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما
توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن سن ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T13:44+0000
2022-09-02T13:44+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن نور الدين بكر، توفي هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي نخر جسمه لسنوات عديدة.يذكر أن بكر، يعد من أشهر الفنانين الكوميديين المغاربة، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.وشارك الفنان الراحل أيضا في مسلسلات عديدة، أبرزها "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.
https://sputnikarabic.ae/20220727/غوتيريش-يعزي-الرباط-في-وفاة-جندي-مغربي-من-قوات-حفظ-السلام-1065642968.html
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أخبار المغرب اليوم, منوعات
أخبار المغرب اليوم, منوعات
وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما
13:44 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن سن ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن نور الدين بكر، توفي هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي نخر جسمه لسنوات عديدة.
يذكر أن بكر، يعد من أشهر الفنانين الكوميديين المغاربة، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.
وشارك الفنان الراحل أيضا في مسلسلات عديدة، أبرزها "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.