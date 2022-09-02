عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/وفاة-الفنان-المغربي-نور-الدين-بكر-عن-عمر-ناهز-70-عاما-1067185133.html
وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما
وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما
توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن سن ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T13:44+0000
2022-09-02T13:46+0000
أخبار المغرب اليوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن نور الدين بكر، توفي هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي نخر جسمه لسنوات عديدة.يذكر أن بكر، يعد من أشهر الفنانين الكوميديين المغاربة، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.وشارك الفنان الراحل أيضا في مسلسلات عديدة، أبرزها "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.
https://sputnikarabic.ae/20220727/غوتيريش-يعزي-الرباط-في-وفاة-جندي-مغربي-من-قوات-حفظ-السلام-1065642968.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, منوعات
أخبار المغرب اليوم, منوعات

وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاما

13:44 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.09.2022)
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبرTelegram
توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن سن ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن نور الدين بكر، توفي هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي نخر جسمه لسنوات عديدة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
غوتيريش يعزي الرباط في وفاة جندي مغربي من قوات حفظ السلام
27 يوليو, 12:22 GMT
يذكر أن بكر، يعد من أشهر الفنانين الكوميديين المغاربة، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.
وشارك الفنان الراحل أيضا في مسلسلات عديدة، أبرزها "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала