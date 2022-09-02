https://sputnikarabic.ae/20220902/وكالة-آمال-إعادة-ضخ-الغاز-الروسي-تقدم-بعض-العزاء-للسياسيين-الأوروبيين--1067190178.html

وكالة: آمال إعادة ضخ الغاز الروسي تقدم "بعض العزاء" للسياسيين الأوروبيين

وكالة: آمال إعادة ضخ الغاز الروسي تقدم "بعض العزاء" للسياسيين الأوروبيين

كشفت وكالات غربية عن وجود حالة قلق لدى الأوساط الأوروبية بسبب مخاوف من توقف ضخ الغاز الروسي، على الرغم من العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد ضد روسيا والتي تسببت... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T13:45+0000

2022-09-02T13:45+0000

2022-09-02T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050181513_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8bf5d1c47fafcfd2215dedd13933f165.jpg

وأشار التقرير المنشور على وكالة "بلومبرغ"، إلى أن "روسيا تبدو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا (التيار الشمالي)، الأمر الذي تسبب بأجواء راحة في الأسواق (الأوروبية) حتى مع استمرار المخاوف بشأن المزيد من التوقف هذا الشتاء، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 16٪.وأضاف التقرير موضحا أن "أوروبا مهيأة لأن تبقى في حالة تأثر شديد خلال الشتاء، مع ارتفاع الأسعار الذي يدمر اقتصاداتها".ونقلت "بلومبرغ" بيانات عن أوامر شحن الغاز المنشورة من قبل مشغل خط الأنابيب، حيث اعتبرت أن هذه الأوامر تشير إلى أنه "من المتوقع إعادة التدفقات من الساعة 2 صباحا بتوقيت برلين يوم السبت بنسبة 20٪ من السعة العادية، وهو نفس المستوى الذي كان عليه سابقا".وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء الماضي، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "التيار الشمالي" توقفت بالكامل، حيث بدأت أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.وأضافت الشركة الروسية أنه بعد توقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" تبدأ اليوم أعمال الصيانة المجدولة في وحدة ضخ الغاز، والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام متواصلة.وأوضحت "غازبروم" أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة مضخات الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20220902/مجموعة-السبع-تستعد-لوضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-على-الرغم-من-نهش-التضخم-أحشاء-اقتصادها-1067181920.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم