https://sputnikarabic.ae/20220902/يخت-فخم-مملوك-لمنصور-بن-زايد-آل-نهيان-يرسو-في-مرمريس-بتركيا-صور-1067170079.html
يخت فخم مملوك لمنصور بن زايد آل نهيان يرسو في مرمريس بتركيا... صور
يخت فخم مملوك لمنصور بن زايد آل نهيان يرسو في مرمريس بتركيا... صور
خطف يخت رسا على ساحل مدينة مرمريس بولاية موغلا التركية أنظار الجميع بسبب حجمه الضخم وشكله المبهر، ما أثار الفضول لمعرفة لمن تعود ملكيته. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:10+0000
2022-09-02T07:10+0000
2022-09-02T07:10+0000
منوعات
مجتمع
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن اليخت الضخم يسمى "بلو" وهو مملوك لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.وأضافت الوكالة أن اليخت جاء من ميناء فاليتا في مالطا، حيث رسا على رصيف ميناء مرمريس ظهر أمس الخميس، وسيغادر اليوم الجمعة.وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتزود اليخت، الذي يرفع علم جزر "كايمان"، بـ 650 ألف لتر من الوقود.كما يحتوي اليخت على مهبطين لطائرات الهليكوبتر، وحوض سباحة، وتجهيزات فاخرة، ووسائل متعددة للراحة.
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منوعات, مجتمع
يخت فخم مملوك لمنصور بن زايد آل نهيان يرسو في مرمريس بتركيا... صور
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خطف يخت رسا على ساحل مدينة مرمريس بولاية موغلا التركية أنظار الجميع بسبب حجمه الضخم وشكله المبهر، ما أثار الفضول لمعرفة لمن تعود ملكيته.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن اليخت الضخم يسمى "بلو" وهو مملوك لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأضافت الوكالة أن اليخت جاء من ميناء فاليتا في مالطا، حيث رسا على رصيف ميناء مرمريس ظهر أمس الخميس، وسيغادر اليوم الجمعة.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتزود اليخت، الذي يرفع علم جزر "كايمان"، بـ 650 ألف لتر من الوقود.
ووفقا للوكالة التركية، يبلغ طول اليخت 160 مترا وعرضه 26 مترا، ويضم طاقما مكونا من 80 شخصا، ويعتبر واحدا من أكبر اليخوت في العالم.
كما يحتوي اليخت على مهبطين لطائرات الهليكوبتر، وحوض سباحة، وتجهيزات فاخرة، ووسائل متعددة للراحة.