https://sputnikarabic.ae/20220903/أثيوبيا-مستعدة-لزيادة-تصدير-البن-إلى-روسيا-في-حال-توجهت-موسكو-بطلب-بهذا-الصدد-1067215289.html
أثيوبيا مستعدة لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد
أثيوبيا مستعدة لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد
أعرب السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، عن استعداد بلاده لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد، ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T03:04+0000
2022-09-03T03:04+0000
2022-09-03T03:04+0000
أخبار إثيوبيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيغينو، لوكالة "سبوتنيك": "إذا توجهت روسيا بطلب بهذا الصدد، قادرون على زيادة كميات التصدير ولا مشكلة لدينا".وأضاف الدبلوماسي "حدث هذا من قبل، عندما كانت محاصيل البن في أماكن أقل من التوقعات، والأسعار ارتفعت ... كل شيء لدينا على ما يرام، إنتاج القهوة في إثيوبيا مستمر.. والمنتجون الإثيوبيون مستعدون لتزويد أي بلد بالقهوة".
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أخبار إثيوبيا, روسيا
أثيوبيا مستعدة لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد
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أعرب السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، عن استعداد بلاده لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد، ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب فشل المحاصيل في آسيا وأمريكا اللاتينية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تيغينو، لوكالة "سبوتنيك": "إذا توجهت روسيا بطلب بهذا الصدد، قادرون على زيادة كميات التصدير ولا مشكلة لدينا".
وأضاف الدبلوماسي "حدث هذا من قبل، عندما كانت محاصيل البن في أماكن أقل من التوقعات، والأسعار ارتفعت ... كل شيء لدينا على ما يرام، إنتاج القهوة في إثيوبيا مستمر.. والمنتجون الإثيوبيون مستعدون لتزويد أي بلد بالقهوة".