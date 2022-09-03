https://sputnikarabic.ae/20220903/أردوغان-يلتقي-الدبيبة-في-إسطنبول-ويؤكد-أن-التغيير-في-ليبيا-لا-يتم-إلا-عبر-الانتخابات-1067223155.html

أردوغان يلتقي الدبيبة في إسطنبول ويؤكد أن التغيير في ليبيا لا يتم إلا عبر الانتخابات

أردوغان يلتقي الدبيبة في إسطنبول ويؤكد أن التغيير في ليبيا لا يتم إلا عبر الانتخابات

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T10:08+0000

2022-09-03T10:08+0000

2022-09-03T10:08+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن "لقاء أردوغان والدبيبة جرى مغلقا في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول"، دون المزيد من التفاصيل.ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة قوله، إن "اللقاء تناول الملف السياسي وعددا من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على "برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة".وأضاف البيان أن "الدبيبة وجه دعوة للرئيس أردوغان لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بحضور شركات تركية متخصصة".ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية"، مؤكدا أن "ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات"، وفق البيان.وذكر البيان، أن "أردوغان شدد خلال اللقاء على أن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات"، مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.واندلعت، قبل أسبوع، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخصا.

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