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https://sputnikarabic.ae/20220903/ألمانيا-قد-تزيد-رسوم-الغاز-للمستهلكين-1067218893.html
ألمانيا قد تزيد رسوم الغاز للمستهلكين
ألمانيا قد تزيد رسوم الغاز للمستهلكين
لم يستبعد رئيس شركة الطاقة الألمانية "Uniper"، كلاوس ديتر ماوباتش، إمكانية زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي حسب قوله تضمن موثوقية إمدادات... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:06+0000
2022-09-03T08:06+0000
اقتصاد
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وقال ماوباتش في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية: "بادئ ذي بدء، يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات". وأضاف: "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، في أسواق الغاز". وستقوم ألمانيا بدعم مستوردي الغاز بداية من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام حتى عام 2024، حيث سيبدؤون في فرض ما يسمى بضريبة الغاز، والتي ستكون قيمتها 2.4 سنت يورو للكيلوواط/ ساعة. ومن المتوقع حاليا حدوث انهيار للطاقة في ألمانيا في الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي. هذا وحث وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارًا وتكرارًا مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.
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اقتصاد
اقتصاد

ألمانيا قد تزيد رسوم الغاز للمستهلكين

08:06 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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لم يستبعد رئيس شركة الطاقة الألمانية "Uniper"، كلاوس ديتر ماوباتش، إمكانية زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي حسب قوله تضمن موثوقية إمدادات الطاقة.
وقال ماوباتش في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية: "بادئ ذي بدء، يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات".
وأضاف: "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، في أسواق الغاز".

وقال موباتش إنه إذا استمرت "مستويات الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، فهناك "بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز".

وستقوم ألمانيا بدعم مستوردي الغاز بداية من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام حتى عام 2024، حيث سيبدؤون في فرض ما يسمى بضريبة الغاز، والتي ستكون قيمتها 2.4 سنت يورو للكيلوواط/ ساعة. ومن المتوقع حاليا حدوث انهيار للطاقة في ألمانيا في الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي.
هذا وحث وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارًا وتكرارًا مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.
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