https://sputnikarabic.ae/20220903/أنقرة-تدين-بـ-أشد-العبارات-هجوما-إرهابيا-في-الصومال-1067243253.html
أنقرة تدين بـ "أشد العبارات" هجوما إرهابيا في الصومال
أنقرة تدين بـ "أشد العبارات" هجوما إرهابيا في الصومال
أدانت تركيا هجوما إرهابيا وقع الليلة الماضية في إقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:10+0000
2022-09-03T19:10+0000
2022-09-03T19:10+0000
الصومال
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنها تدين الهجوم الإرهابي "بأشد العبارات"، متقدمة بأحر التعازي إلى ذوي ضحايا الهجوم وللحكومة الصومالية وشعبها.وكان التلفزيون الصومالي الرسمي قد أفاد بأن حركة الشباب الإرهابية قتلت الليلة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد.وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21 قتيلا.ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-نحو-20-شخصا-في-نزاعات-قبلية-للسيطرة-على-آبار-ومراع-بوسط-الصومال-1066929380.html
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الصومال
أنقرة تدين بـ "أشد العبارات" هجوما إرهابيا في الصومال
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أدانت تركيا هجوما إرهابيا وقع الليلة الماضية في إقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إنها تدين الهجوم الإرهابي "بأشد العبارات"، متقدمة بأحر التعازي إلى ذوي ضحايا الهجوم وللحكومة الصومالية وشعبها.
وكان التلفزيون الصومالي الرسمي قد أفاد بأن حركة الشباب الإرهابية
قتلت الليلة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد.
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21 قتيلا.
ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.