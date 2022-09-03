https://sputnikarabic.ae/20220903/أيه-سي-ميلان-يقهر-الإنتر-في-ديربي-الغضب-1067242306.html
أيه سي ميلان يقهر الإنتر في "ديربي الغضب"
أيه سي ميلان يقهر الإنتر في "ديربي الغضب"
تغلب نادي أيه سي ميلان اليوم السبت على جاره الإنتر في ديربي ميلانو المشهور "بديربي الغضب" بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة حماسية أوفت بوعودها لعشاق الفريقين... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:00+0000
2022-09-03T19:00+0000
2022-09-03T19:00+0000
رياضة
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واستهل إنتر المهرجان التهديفي عن طريق لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش استغل خلاله ثغرة دفاعية لدى "الروسونيري" في الدقيقة 21.ولم يقتصر إبداع لياو على التسجيل حيث أهدى زميله الفرنسي أوليفييه جيرو كرة على طبق من ذهب لم يتوان الأخير عن تسجيلها معلنا تقدم "الروسونيري" في الدقيقة 54.وبينما كان الجميع ينتظر انهيار نادي الإنتر قام مدربه سيميوني إنزاغي بـ3 تبديلات معا بعد الهدف الثالث للخصم مباسرة حيث أدخل الأرميني هينريك ميختيريان عوضا عن نيكولو باريلا وفريدريكو ديماركو بدلا من أليساندرو باستوني والمهاجم المخصرم إيدين دزيكو مكان الأرجنتيني خواكين كوريا.,اصمرت التبديلات عن هدف سجله دزيكو إثر استغلاله عرضية من زميله ماتيو دارميان، ورغم ضغط الإنتر وخلقه فرصا عدة فقد كان الميلان أكثر يقظة واستغلالا للفرص حيث انتهت المباراة بفوزه عن جدارة واستحقق ليعلن أن ميلانو حمراء وسوداء كألوان الفريق.وبهذه النتيجة يتصدر الميلان ترتيب الدوري الإيطالي بانتظار بقية نتائج المباريات، والتي يعد أبرزها لقاء نادي الجنوب نابولي مع فريق العصمة لاتسيو بالإصافة إلى لقاء النادي العاصمي الآخر روما يوغد الأحد مع نادي أودينيزي العنيد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أيه سي ميلان يقهر الإنتر في "ديربي الغضب"
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تغلب نادي أيه سي ميلان اليوم السبت على جاره الإنتر في ديربي ميلانو المشهور "بديربي الغضب" بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة حماسية أوفت بوعودها لعشاق الفريقين العريقين.
واستهل إنتر المهرجان التهديفي عن طريق لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش استغل خلاله ثغرة دفاعية لدى "الروسونيري" في الدقيقة 21.
وجاء رد الميلان سريعا عبر جوهرته البرتغالية رافائيل لياو في الدقيقة 28 بعد استغلاله لتمريرة حاسمة من زميله ساندرو تونالي حيث سدد البرتغالي كرة قوية على يسار الحارس سمير هاندانوفيتش.
ولم يقتصر إبداع لياو على التسجيل حيث أهدى زميله الفرنسي أوليفييه جيرو كرة على طبق من ذهب لم يتوان الأخير عن تسجيلها معلنا تقدم "الروسونيري" في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 60 استمر لياو في إمتاع جماهير الميلان ليقوم بإضافة الهدف الثالث في شباك إنتر بعد مجهود فردي لافت قام خلاله بمراوغة خاطفة تلاها بتسديدة محكمة عجز حاري نادي النييراتزوري عن التصدي لها.
وبينما كان الجميع ينتظر انهيار نادي الإنتر قام مدربه سيميوني إنزاغي بـ3 تبديلات معا بعد الهدف الثالث للخصم مباسرة حيث أدخل الأرميني هينريك ميختيريان عوضا عن نيكولو باريلا وفريدريكو ديماركو بدلا من أليساندرو باستوني والمهاجم المخصرم إيدين دزيكو مكان الأرجنتيني خواكين كوريا.
,اصمرت التبديلات عن هدف سجله دزيكو إثر استغلاله عرضية من زميله ماتيو دارميان، ورغم ضغط الإنتر وخلقه فرصا عدة فقد كان الميلان أكثر يقظة واستغلالا للفرص حيث انتهت المباراة بفوزه عن جدارة واستحقق ليعلن أن ميلانو حمراء وسوداء كألوان الفريق.
وبهذه النتيجة يتصدر الميلان ترتيب الدوري الإيطالي بانتظار بقية نتائج المباريات، والتي يعد أبرزها لقاء نادي الجنوب نابولي مع فريق العصمة لاتسيو بالإصافة إلى لقاء النادي العاصمي الآخر روما يوغد الأحد مع نادي أودينيزي العنيد.