https://sputnikarabic.ae/20220903/إخلاء-متجر-في-ولاية-أمريكية-بعد-تهديد-قائد-طائرة-بالاصطدام-به-فيديو--1067234378.html
إخلاء متجر في ولاية أمريكية بعد تهديد قائد طائرة بالاصطدام به.. فيديو
إخلاء متجر في ولاية أمريكية بعد تهديد قائد طائرة بالاصطدام به.. فيديو
أخلت السلطات الأمريكية في ولاية مسيسيبي، اليوم السبت، متجرا من المتسوقين بعدما هدد قائد طائرة صغيرة بالاصطدام به عمدا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T14:48+0000
2022-09-03T14:48+0000
2022-09-03T14:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359615_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_659f655afa6274b0694319cd63e7532f.jpg
وقال الراديو الوطني العام (npr): "ذكرت السلطات المحلية صباح اليوم السبت أن قائد طائرة صغيرة هدد بالاصطدام عمدا بمتجر وول مارت فى مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي.وقالت إدارة شرطة توبيلو في بيان إن المسؤولين علموا أولا بالتهديد في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي بعد أن نبه الطيار المستجيبين للطوارئ بنواياه.كانت الطائرة، التي قالت الشرطة إنها من المحتمل أن تكون من طراز King Air، تحلق فوق المنطقة الشمالية الشرقية من ميسيسيبي في ذلك الوقت.وقالت الشرطة إن "الطيار أجرى اتصالا بـ E911 (رقم الطوارئ) ويهدد بالاصطدام عمدا بوول مارت في ويست مين".ولم يفصح مسؤولو الشرطة عن أي تفاصيل حول هوية الطيار أو دوافعه، لكنهم قالوا إنهم تحدثوا معه مباشرة.وقالت إدارة الشرطة إنها تعمل مع متجر وول مارت والمتاجر القريبة لإخلاء المنطقة و"تفريق الناس بقدر ما هو مطلوب".وقالت الشرطة: "يُطلب من المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى يتم توضيح كل شيء (..) مع تنقل طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من منطقة توبيلو".أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية NPR أنها على علم بالوضع وتنسق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض بالمنطقة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359615_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3e5eaaf42531f2377bfc8621253e6c93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إخلاء متجر في ولاية أمريكية بعد تهديد قائد طائرة بالاصطدام به.. فيديو
تابعنا عبر
أخلت السلطات الأمريكية في ولاية مسيسيبي، اليوم السبت، متجرا من المتسوقين بعدما هدد قائد طائرة صغيرة بالاصطدام به عمدا.
وقال الراديو الوطني العام (npr
): "ذكرت السلطات المحلية صباح اليوم السبت أن قائد طائرة صغيرة هدد بالاصطدام عمدا بمتجر وول مارت فى مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي.
وقالت إدارة شرطة توبيلو في بيان إن المسؤولين علموا أولا بالتهديد في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي بعد أن نبه الطيار المستجيبين للطوارئ بنواياه.
كانت الطائرة، التي قالت الشرطة إنها من المحتمل أن تكون من طراز King Air، تحلق فوق المنطقة الشمالية الشرقية من ميسيسيبي في ذلك الوقت.
وقالت الشرطة إن "الطيار أجرى اتصالا بـ E911 (رقم الطوارئ) ويهدد بالاصطدام عمدا بوول مارت في ويست مين".
ولم يفصح مسؤولو الشرطة عن أي تفاصيل حول هوية الطيار أو دوافعه، لكنهم قالوا إنهم تحدثوا معه مباشرة.
وقالت إدارة الشرطة إنها تعمل مع متجر وول مارت والمتاجر القريبة لإخلاء المنطقة و"تفريق الناس بقدر ما هو مطلوب".
وقالت الشرطة: "يُطلب من المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى يتم توضيح كل شيء (..) مع تنقل طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من منطقة توبيلو".
أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية NPR أنها على علم بالوضع وتنسق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض بالمنطقة.