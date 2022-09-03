https://sputnikarabic.ae/20220903/إسرائيل-تعتزم-فرض-قيود-جديدة-على-دخول-الضفة-الغربية-1067227441.html
إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة على دخول الضفة الغربية
إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة على دخول الضفة الغربية
تعتزم السلطات الإسرائيلي فرض قيود جديدة على الدخول للضفة الغربية، على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:31+0000
2022-09-03T11:31+0000
2022-09-03T11:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066628007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a5d82091755aa2d4ed32c533399a433.jpg
وقالت شبكة "الراية" إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تستهدف الحد من دخول الأجانب إلى الضفة والإقامة فيها، وبحسب السلطات الإسرائيلية، فإن الإجراءات التي نشرت في فبراير/شباط الماضي، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "إيراسموس".يشار إلى أنه تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين قبل ذلك لاعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان من بين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى حد وتفرض معايير تدخلية ومبهمة".وبسبب تلك القيود فلن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيصبح من اللازم أن يطلبها قبل 45 يوما، كما سيكون عليه الكشف ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.ومن المنتظر أن يمنع الأجانب بسبب تلك القيود من الدخول عبر مطار "بن غوريون"، إلا في ظل حالات استثنائية، ليصبح عليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066628007_206:0:1166:720_1920x0_80_0_0_a9b583962ed9afa6c22e1cb222607b54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة على دخول الضفة الغربية
11:31 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
تعتزم السلطات الإسرائيلي فرض قيود جديدة على الدخول للضفة الغربية، على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.
وقالت شبكة
"الراية" إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تستهدف الحد من دخول الأجانب إلى الضفة والإقامة فيها، وبحسب السلطات الإسرائيلية، فإن الإجراءات التي نشرت في فبراير/شباط الماضي، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "إيراسموس".
يشار إلى أنه تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين قبل ذلك لاعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان من بين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى حد وتفرض معايير تدخلية ومبهمة".
وبسبب تلك القيود فلن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيصبح من اللازم أن يطلبها قبل 45 يوما، كما سيكون عليه الكشف ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.
ومن المنتظر أن يمنع الأجانب بسبب تلك القيود من الدخول عبر مطار "بن غوريون"، إلا في ظل حالات استثنائية، ليصبح عليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.