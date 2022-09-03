https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-تركي-رسمي-أردوغان-يعرض-على-بوتين-أن-تتوسط-أنقرة-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-1067225130.html
إعلام تركي رسمي: أردوغان يعرض على بوتين أن تتوسط أنقرة بشأن محطة زابوروجيه النووية
إعلام تركي رسمي: أردوغان يعرض على بوتين أن تتوسط أنقرة بشأن محطة زابوروجيه النووية
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينهما أن تتوسط تركيا في موضوع محطة زابوروجيا للطاقة النووية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:50+0000
2022-09-03T10:50+0000
2022-09-03T10:50+0000
العالم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/75/1044777536_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_1bc165b84a35edd040e36e9b9d7e224c.jpg
ونقلت قناة "تي أر تي" التركية الرسمية عن الرئاسة قولها إن "أردوغان وبوتين بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا واتفاقية تصدير الحبوب إلى جانب القضايا الإقليمية والتطورات في محطة زابوروجيا النووية".وأضافت أن "أردوغان أكد في اتصاله مع بوتين استعداد بلاده للعب دور تسهيلي في موضوع محطة زابوروجيا النووية".أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
https://sputnikarabic.ae/20220903/بوتين-يبحث-مع-أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-1067221725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/75/1044777536_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_7b5e8bf22da35cb54988ab04c974c65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
العالم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
إعلام تركي رسمي: أردوغان يعرض على بوتين أن تتوسط أنقرة بشأن محطة زابوروجيه النووية
تابعنا عبر
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينهما أن تتوسط تركيا في موضوع محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
ونقلت قناة "تي أر تي" التركية الرسمية عن الرئاسة قولها إن "أردوغان وبوتين بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا واتفاقية تصدير الحبوب إلى جانب القضايا الإقليمية والتطورات في محطة زابوروجيا النووية".
وأضافت أن "أردوغان أكد في اتصاله مع بوتين استعداد بلاده للعب دور تسهيلي في موضوع محطة زابوروجيا النووية".
أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.
خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".