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https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-قطر-ستسمح-ببيع-البيرة-في-كأس-العالم-في-أوقات-محددة-1067222033.html
إعلام: قطر ستسمح ببيع البيرة في كأس العالم في أوقات محددة
إعلام: قطر ستسمح ببيع البيرة في كأس العالم في أوقات محددة
كشف مصدر مطلع على خطط البطولة، أن قطر تعتزم السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء البيرة ولكن في أوقات محددة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:40+0000
2022-09-03T09:40+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ونقلت "رويترز"، عن المصدر، قوله إن شركة بدويايزر، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع البيرة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.وتابع: "كل من يريد شرب البيرة سيكون قادرا على ذلك". ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، ما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للبيرة.وكان متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، قد صرح في وقت سابق، بأن اللجنة ستعلن بالتنسيق مع "فيفا" عن خطط توفير الكحوليات في أيام البطولة في الوقت المناسب.وأوضح أن "المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في أماكن مخصصة في قطر، مثل الفنادق والحانات، وهذا لن يتغير في 2022، ومع التطلع لخدمة الجماهير الزائرة ستتوفر في أماكن إضافية خلال البطولة".ولا تزال هذه المسألة تثير علامات استفهام حول موقف الكحوليات، منذ نالت قطر حقوق استضافة بطولة كأس العالم، إذ تحظر تناولها في الأماكن العامة.يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.
https://sputnikarabic.ae/20220708/إعلام-استادات-كأس-العالم-في-قطر-ستكون-خالية-من-المشروبات-الكحولية-1064859489.html
قطر
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قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة

إعلام: قطر ستسمح ببيع البيرة في كأس العالم في أوقات محددة

09:40 GMT 03.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب أحمد بن علي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب أحمد بن علي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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كشف مصدر مطلع على خطط البطولة، أن قطر تعتزم السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء البيرة ولكن في أوقات محددة.
ونقلت "رويترز"، عن المصدر، قوله إن شركة بدويايزر، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع البيرة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

وأوضح المصدر: "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بـ 3 ساعات، وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".

وتابع: "كل من يريد شرب البيرة سيكون قادرا على ذلك".
ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، ما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للبيرة.
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إعلام: استادات كأس العالم في قطر ستكون خالية من المشروبات الكحولية
8 يوليو, 11:53 GMT
وكان متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، قد صرح في وقت سابق، بأن اللجنة ستعلن بالتنسيق مع "فيفا" عن خطط توفير الكحوليات في أيام البطولة في الوقت المناسب.
وأوضح أن "المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في أماكن مخصصة في قطر، مثل الفنادق والحانات، وهذا لن يتغير في 2022، ومع التطلع لخدمة الجماهير الزائرة ستتوفر في أماكن إضافية خلال البطولة".
ولا تزال هذه المسألة تثير علامات استفهام حول موقف الكحوليات، منذ نالت قطر حقوق استضافة بطولة كأس العالم، إذ تحظر تناولها في الأماكن العامة.
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.
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