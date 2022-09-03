عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-من-المستبعد-خروج-مظاهرات-جديدة-للتيار-الصدري-قريبا-1067248891.html
إعلام: من المستبعد خروج مظاهرات جديدة للتيار الصدري قريبا
إعلام: من المستبعد خروج مظاهرات جديدة للتيار الصدري قريبا
تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، عن مظاهرات مرتقبة للتيار الصدري في العراق. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:45+0000
2022-09-03T21:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066991193_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44d27db9a1a83820e0feeb89650cc53a.jpg
ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، اليوم السبت، عن مصدر مقرب من التيار الصدري قوله إنه من المستبعد خروج مظاهرات قريبا للتيار الصدري، خاصة أن مقتدى الصدر كان واضحا بمنع أي مظاهرات خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة.وفي وقت سابق اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و"سرايا السلام" ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها مدينة كربلاء (جنوب) يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.والثلاثاء الماضي، انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.وجاء قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.كما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الصدر-يدعو-إلى-منع-فصائل-مسلحة-من-تأمين-أربعينية-الحسين-1067244711.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066991193_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fe6f67a22a946a3eb8352dd034da1e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

إعلام: من المستبعد خروج مظاهرات جديدة للتيار الصدري قريبا

21:45 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمتظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد
متظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، عن مظاهرات مرتقبة للتيار الصدري في العراق.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، اليوم السبت، عن مصدر مقرب من التيار الصدري قوله إنه من المستبعد خروج مظاهرات قريبا للتيار الصدري، خاصة أن مقتدى الصدر كان واضحا بمنع أي مظاهرات خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة.

وأكد المصدر أن أي تظاهرة باسم الصدر ستخرج، لابد أن تأخذ الأذن أولا من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وفي وقت سابق اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و"سرايا السلام" ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها مدينة كربلاء (جنوب) يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
والثلاثاء الماضي، انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين
19:41 GMT
وجاء قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
كما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала