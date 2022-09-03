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https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-12-من-أصل-16-ولاية-ألمانيا-تعلن-عدم-قدرتها-على-استقبال-لاجئيين-أوكرانيين-1067222601.html
إعلام: 12 من أصل 16 ولاية في ألمانيا تعلن عدم قدرتها على استقبال لاجئيين أوكرانيين
إعلام: 12 من أصل 16 ولاية في ألمانيا تعلن عدم قدرتها على استقبال لاجئيين أوكرانيين
قالت 12 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا إنها لم يعد لديها أماكن للاجئين من أوكرانيا، حسبما أفادت بوابة RND الإخبارية نقلا عن متحدث من وزارة الداخلية... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:51+0000
2022-09-03T09:53+0000
أخبار ألمانيا
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وفقا لممثل وزارة الشؤون الداخلية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة لروسيا أكثر من 980 ألف شخص. ومؤخرا وصل متوسط عدد القادمين إلى 875 شخصا يوميا. وفقا لممثل الوزارة: "في الوقت الحالي، أقامت اثنتا عشرة ولاية فيدرالية من أصل ستة عشر حظرا لنظام التوزيع الأساسي للاجئين". وفي الوقت نفسه، وفقا للمتحدث، فإن مثل هذه القيود المؤقتة "ليست غير عادية"، بالإضافة إلى أن الولايات الفيدرالية الكبيرة في ألمانيا لا تزال تستقبل الناس في الوقت الحاضر. وأضاف المصدر أن الحكومة الفيدرالية تساعد في توفير الأراضي، وتدرس حاليا إجراءات دعم أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220416/ألمانيا-تسجل-انخفاضا-بنسبة-70-في-عدد-اللاجئين-الأوكرانيين-الوافدين-بالقطار-1061261973.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

إعلام: 12 من أصل 16 ولاية في ألمانيا تعلن عدم قدرتها على استقبال لاجئيين أوكرانيين

09:51 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 03.09.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قالت 12 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا إنها لم يعد لديها أماكن للاجئين من أوكرانيا، حسبما أفادت بوابة RND الإخبارية نقلا عن متحدث من وزارة الداخلية الألمانية.
وفقا لممثل وزارة الشؤون الداخلية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة لروسيا أكثر من 980 ألف شخص. ومؤخرا وصل متوسط عدد القادمين إلى 875 شخصا يوميا.
وأشار المنشور، نقلا عن رئيس وزارة الشؤون الداخلية، إلى أن "العديد من الولايات الفيدرالية أعربت عن قلقها من أنها ستصل قريبا إلى الحد الأقصى لقدراتها - بما في ذلك بسبب وجود زيادة في عدد اللاجئين على طريق البلقان".
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
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وفقا لممثل الوزارة: "في الوقت الحالي، أقامت اثنتا عشرة ولاية فيدرالية من أصل ستة عشر حظرا لنظام التوزيع الأساسي للاجئين". وفي الوقت نفسه، وفقا للمتحدث، فإن مثل هذه القيود المؤقتة "ليست غير عادية"، بالإضافة إلى أن الولايات الفيدرالية الكبيرة في ألمانيا لا تزال تستقبل الناس في الوقت الحاضر.
وأضاف المصدر أن الحكومة الفيدرالية تساعد في توفير الأراضي، وتدرس حاليا إجراءات دعم أخرى.
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