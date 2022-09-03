https://sputnikarabic.ae/20220903/اشتية-الاحتلال-لا-يكتفي-بسرقة-مياهنا-وإنما-يسرق-أرواح-أبنائنا--1067246288.html
اشتية: الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا
اشتية: الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إسرائيل بسرقة المياه وقتل أبناء الشعب الفلسطيني. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T20:49+0000
2022-09-03T20:49+0000
2022-09-03T20:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها على هامش افتتاح عدة مشاريع تشمل شبكات للمياه في بلدات مردا ودير استيا وقيرة وحارس، في محافظة سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وقال اشتية إن: "الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا، ويسرق نور الحرية من عيون أسرانا في سجون الاحتلال، الذين انتصروا على إدارة السجون".وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن محافظة سلفيت تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة.ووصف اشتية التوسع الاستيطاني بأنه سرقة ممنهجة للأراضي الفلسطينية، وعمل ممنهج لمنع إقامة الدولة الفلسطينية.وأضاف اشتية: "هدفنا تعزيز صمود أبناء شعبنا بما يبقي على حل الدولتين، وعلى أراضينا تحت سيطرتنا وسيادتنا، وصمود شعبنا هو العنصر الرئيسي في دحر الاحتلال والاستيطان".
https://sputnikarabic.ae/20220815/إشتية-فرض-المنهج-الإسرائيلي-على-المدارس-الفلسطينية-يأتي-ضمن-سياسة-التهويد-والتهجير-1066420611.html
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أخبار فلسطين اليوم
اشتية: الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا
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اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إسرائيل بسرقة المياه وقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها على هامش افتتاح عدة مشاريع تشمل شبكات للمياه في بلدات مردا ودير استيا وقيرة وحارس، في محافظة سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
.
وقال اشتية إن: "الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا، ويسرق نور الحرية من عيون أسرانا في سجون الاحتلال، الذين انتصروا على إدارة السجون".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني
إلى أن محافظة سلفيت تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة.
ووصف اشتية التوسع الاستيطاني بأنه سرقة ممنهجة للأراضي الفلسطينية، وعمل ممنهج لمنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف اشتية: "هدفنا تعزيز صمود أبناء شعبنا بما يبقي على حل الدولتين، وعلى أراضينا تحت سيطرتنا وسيادتنا، وصمود شعبنا هو العنصر الرئيسي في دحر الاحتلال والاستيطان".