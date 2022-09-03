https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرية-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-احتجاز-إيران-لزورقين-مسيرين-في-البحر-الأحمر-1067217042.html
البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر
البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر
أصدرت البحرية الأمريكية، بيانا وضحت فيه تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين تابعين لها في البحر الأحمر. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:11+0000
2022-09-03T07:11+0000
2022-09-03T07:11+0000
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وقالت البحرية الأمريكية في بيانها، مساء الجمعة، أنها اعترضت، في 1 سبتمبر/ أيلول، السفينة الحربية الإيرانية "جماران" التي احتجزت زورقين مُسيرين يديرهما الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، وذلك بعد يومين من فشل إيران في الاستيلاء على سفينة مماثلة في الخليج.وأضاف البيان أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية استولت على زورقين مُسيرين من طراز "Saildrone Explorer" يعملان في المياه الدولية قبل إعادتهما إلى البحرية الأمريكية في اليوم التالي.وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين كانا يلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، دون تشكيل أي خطر على حركة الملاحة البحرية، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.وأكد البيان أنه في الساعة 8 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت، الجمعة، أن مدمرة تابعة لها احتجزت زورقيين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.وأوضحت أن المدمرة الإيرانية (جماران)، كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.وأشارت إلى أن احتجاز الزورقيين المسيرين الأمريكيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/الجيش-الإيراني-يكشف-تفاصيل-احتجاز-سفينتي-تجسس-أمريكيتين-في-البحر-الأحمر-1067184131.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر
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أصدرت البحرية الأمريكية، بيانا وضحت فيه تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين تابعين لها في البحر الأحمر.
وقالت البحرية الأمريكية في بيانها، مساء الجمعة، أنها اعترضت، في 1 سبتمبر/ أيلول، السفينة الحربية الإيرانية "جماران" التي احتجزت زورقين مُسيرين يديرهما الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، وذلك بعد يومين من فشل إيران في الاستيلاء على سفينة مماثلة في الخليج.
وأضاف البيان أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية استولت على زورقين مُسيرين من طراز "Saildrone Explorer" يعملان في المياه الدولية قبل إعادتهما إلى البحرية الأمريكية في اليوم التالي.
وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين كانا يلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، دون تشكيل أي خطر على حركة الملاحة البحرية، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.
ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.
وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.
وأكد البيان أنه في الساعة 8 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.
وكانت البحرية الإيرانية
قد أعلنت، الجمعة، أن مدمرة تابعة لها احتجزت زورقيين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.
وأوضحت أن المدمرة الإيرانية (جماران)، كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.
وأشارت إلى أن احتجاز الزورقيين المسيرين الأمريكيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.