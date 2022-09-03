https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرية-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-احتجاز-إيران-لزورقين-مسيرين-في-البحر-الأحمر-1067217042.html

البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر

البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر

أصدرت البحرية الأمريكية، بيانا وضحت فيه تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين تابعين لها في البحر الأحمر. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T07:11+0000

2022-09-03T07:11+0000

2022-09-03T07:11+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049490460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_913970fc5f84670961013fd121b349e9.jpg

وقالت البحرية الأمريكية في بيانها، مساء الجمعة، أنها اعترضت، في 1 سبتمبر/ أيلول، السفينة الحربية الإيرانية "جماران" التي احتجزت زورقين مُسيرين يديرهما الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، وذلك بعد يومين من فشل إيران في الاستيلاء على سفينة مماثلة في الخليج.وأضاف البيان أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية استولت على زورقين مُسيرين من طراز "Saildrone Explorer" يعملان في المياه الدولية قبل إعادتهما إلى البحرية الأمريكية في اليوم التالي.وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين كانا يلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، دون تشكيل أي خطر على حركة الملاحة البحرية، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.وأكد البيان أنه في الساعة 8 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت، الجمعة، أن مدمرة تابعة لها احتجزت زورقيين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.وأوضحت أن المدمرة الإيرانية (جماران)، كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.وأشارت إلى أن احتجاز الزورقيين المسيرين الأمريكيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/الجيش-الإيراني-يكشف-تفاصيل-احتجاز-سفينتي-تجسس-أمريكيتين-في-البحر-الأحمر-1067184131.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن