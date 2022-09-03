https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرين-تستحدث-تأشيرة-إلكترونية-صالحة-لمدة-6-أشهر-للتدريب-والتأهيل-1067243918.html
البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل
البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل
أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، وهي صالحة لمدة 6 أشهر من... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:24+0000
2022-09-03T19:24+0000
2022-09-03T19:24+0000
العالم العربي
البحرين
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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم السبت، عن هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحريني، أن هذه التأشيرة المستحدثة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، موضحا أن رسومها تبلغ 60 دينارا.وأشار عبد الرحمن آل خليفة إلى أن هناك متطلبات أساسية لهذه التأشيرة، أهمها أن يكون صاحب الطلب، مدربا أو متدربا، أما صاحب العمل فيجب أن يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة.ولفت المسؤول البحريني إلى ضرورة إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب والتفاصيل المتعلقة به، مع نسخة من جواز السفر صالحة لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى استكمال بقية المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.وأكدت الوكالة البحرينية أن استحداث هذه التأشيرة تأتي في سياق تنفيذ المبادرات الأربع والعشرين لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن خطة التعافي الاقتصادي في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/وزارة-العمل-البحرينية-لدينا-83-مؤسسة-تدريبية-أهلت-أكثر-من-29-ألف-متدرب-في-2021-1067222305.html
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العالم العربي, البحرين
البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل
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أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، وهي صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد لذات الفترة.
ونقلت وكالة
الأنباء البحرينية، مساء اليوم السبت، عن هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحريني، أن هذه التأشيرة المستحدثة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، موضحا أن رسومها تبلغ 60 دينارا.
وأشار عبد الرحمن آل خليفة إلى أن هناك متطلبات أساسية لهذه التأشيرة، أهمها أن يكون صاحب الطلب، مدربا أو متدربا، أما صاحب العمل فيجب أن يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة.
ولفت المسؤول البحريني
إلى ضرورة إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب والتفاصيل المتعلقة به، مع نسخة من جواز السفر صالحة لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى استكمال بقية المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.
وأكدت الوكالة البحرينية أن استحداث هذه التأشيرة تأتي في سياق تنفيذ المبادرات الأربع والعشرين لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن خطة التعافي الاقتصادي في المملكة.