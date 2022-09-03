https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرين-تستحدث-تأشيرة-إلكترونية-صالحة-لمدة-6-أشهر-للتدريب-والتأهيل-1067243918.html

البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل

البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، وهي صالحة لمدة 6 أشهر من... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T19:24+0000

2022-09-03T19:24+0000

2022-09-03T19:24+0000

العالم العربي

البحرين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم السبت، عن هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحريني، أن هذه التأشيرة المستحدثة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، موضحا أن رسومها تبلغ 60 دينارا.وأشار عبد الرحمن آل خليفة إلى أن هناك متطلبات أساسية لهذه التأشيرة، أهمها أن يكون صاحب الطلب، مدربا أو متدربا، أما صاحب العمل فيجب أن يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة.ولفت المسؤول البحريني إلى ضرورة إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب والتفاصيل المتعلقة به، مع نسخة من جواز السفر صالحة لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى استكمال بقية المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.وأكدت الوكالة البحرينية أن استحداث هذه التأشيرة تأتي في سياق تنفيذ المبادرات الأربع والعشرين لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن خطة التعافي الاقتصادي في المملكة.

https://sputnikarabic.ae/20220903/وزارة-العمل-البحرينية-لدينا-83-مؤسسة-تدريبية-أهلت-أكثر-من-29-ألف-متدرب-في-2021-1067222305.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, البحرين