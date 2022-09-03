https://sputnikarabic.ae/20220903/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفي-خبر-إنشاء-محطة-الشهيد-طهراني-مقدم-الفضائية-1067222894.html
الحرس الثوري الإيراني ينفي خبر إنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية
الحرس الثوري الإيراني ينفي خبر إنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية
نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، خبرا منسوبا لقائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زاده، حول بناء محطة فضائية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:03+0000
2022-09-03T10:03+0000
2022-09-03T10:03+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإنه "إثر انتشار خبر منسوب لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في الأجواء الافتراضية والشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام حول البدء بإنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية خلال عشرة الفجر، فقد نفت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية صحة هذا الخبر".وقالت الوكالة إن "القوة الجوفضائية ليس لها في جدول أعمالها مثل هذه الخطة في الوقت الحاضر"، متوقعة من وسائل الاعلام متابعة الأخبار المتعلقة بهذه القوة من المصادر والمراجع الإعلامية الرسمية لحرس الثورة الإسلامية.وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، أن "القمر الصناعي المتطور "خيام"، الذي يخضع لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات في أراضي البلاد".وقالت دائرة العلاقات العامة في منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "سيتم توجيه القمر الصناعي والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20211205/إيران-تستعد-لإطلاق-4-أقمار-صناعية-1053574897.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني ينفي خبر إنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية
تابعنا عبر
نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، خبرا منسوبا لقائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زاده، حول بناء محطة فضائية.
وحسب وكالة
"مهر" الإيرانية، فإنه "إثر انتشار خبر منسوب لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في الأجواء الافتراضية والشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام حول البدء بإنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية خلال عشرة الفجر، فقد نفت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية صحة هذا الخبر".
وقالت الوكالة إن "القوة الجوفضائية ليس لها في جدول أعمالها مثل هذه الخطة في الوقت الحاضر"، متوقعة من وسائل الاعلام متابعة الأخبار المتعلقة بهذه القوة من المصادر والمراجع الإعلامية الرسمية لحرس الثورة الإسلامية.
وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي، إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، أن "القمر الصناعي المتطور "خيام"، الذي يخضع لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات في أراضي البلاد
".
وقالت دائرة العلاقات العامة في منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات مع وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "سيتم توجيه القمر الصناعي والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية".