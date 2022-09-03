https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-الإماراتية-تعلق-على-تفجير-مسجد-في-أفغانستان-1067221160.html
الخارجية الإماراتية تعلق على تفجير مسجد في أفغانستان
الخارجية الإماراتية تعلق على تفجير مسجد في أفغانستان
علقت وزارة الخارجية الإماراتية على تفجير إرهابي استهدف مسجدا في مدينة هيرات الأفغانية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:20+0000
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ونقلت صحيفة "الخليج" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".وتضمن بيان الخارجية الإماراتية تقدم الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.يذكر أن وسائل إعلام محلية في أفغانستان قالت، أمس الجمعة، إن حصيلة تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد ارتفعت إلى 46 قتيلا.وأفاد موقع "فويس أوف أفغان"، نقلا عن مصادر محلية، بمقتل 46 شخصا وإصابة 86 آخرين في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة.وكانت حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، أعلنت في وقت سابق اليوم أن حصيلة قتلى هذا الانفجار بلغت 18 قتيلا و23 جريحا، وتجمع عدد كبير من الأشخاص بمن فيهم عائلات الضحايا أمام مستشفى إقليم هيرات، قبل أن تبعدهم عناصر من "طالبان" عن المنطقة ولا تسمح للصحفيين بدخول المستشفى، بحسب المصدر ذاته.كما قُتل مجيب الرحمن أنصاري، خطيب مسجد جاسارجاه في هرات، في هذا الانفجار مع حراسه الخمسة، وتزامن هذا الانفجار مع اجتماع اقتصادي لحركة "طالبان" في هرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الخارجية الإماراتية تعلق على تفجير مسجد في أفغانستان
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علقت وزارة الخارجية الإماراتية على تفجير إرهابي استهدف مسجدا في مدينة هيرات الأفغانية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
ونقلت صحيفة
"الخليج" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وتضمن بيان الخارجية الإماراتية تقدم الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
يذكر أن وسائل إعلام محلية في أفغانستان قالت، أمس الجمعة، إن حصيلة تفجير مسجد في مدينة هيرات
شمال غربي البلاد ارتفعت إلى 46 قتيلا.
وأفاد موقع "فويس أوف أفغان"، نقلا عن مصادر محلية، بمقتل 46 شخصا وإصابة 86 آخرين في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة.
وكانت حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، أعلنت في وقت سابق اليوم أن حصيلة قتلى هذا الانفجار بلغت 18 قتيلا و23 جريحا، وتجمع عدد كبير من الأشخاص بمن فيهم عائلات الضحايا أمام مستشفى إقليم هيرات، قبل أن تبعدهم عناصر من "طالبان" عن المنطقة ولا تسمح للصحفيين بدخول المستشفى، بحسب المصدر ذاته.
كما قُتل مجيب الرحمن أنصاري، خطيب مسجد جاسارجاه في هرات، في هذا الانفجار مع حراسه الخمسة، وتزامن هذا الانفجار مع اجتماع اقتصادي لحركة "طالبان" في هرات.