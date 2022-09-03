https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-الروسية-لافروف-يناقش-مع-عبد-اللهيان-التنسيق-في-القضايا-الدولية-1067230478.html
الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع عبد اللهيان التنسيق في القضايا الدولية
الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع عبد اللهيان التنسيق في القضايا الدولية
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ناقشا عبر الهاتف جدول الاتصالات المقبلة على أعلى... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:00+0000
2022-09-03T13:00+0000
2022-09-03T13:00+0000
سيرغي لافروف
روسيا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074733_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2b00103b80273f935cbad2ce2c4cf8a0.jpg
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أن "القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي نوقشت، وتطوير الاتفاقات عقب المحادثات بين وزيري الخارجية في موسكو في 31 آب/ أغسطس، ودقق الوزراء في جدول الاتصالات المقبلة على أعلى وأرفع المستويات".وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 31 أغسطس/آب، عن أمله بألا تكون طلبات القادة الأوروبيين لإيران بشأن أوكرانيا شرطا جديدا لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في موسكو: "ذكر السيد الوزير (حسين أمير عبد اللهيان) في كلمته الافتتاحية أن بعض القادة الأوروبيين يطلبون منه التركيز على القضية الأوكرانية، وإيصال بعض الرسائل. آمل ألا يكون هذا شرطا مسبقا جديدا قد يطرحه بعض القادة الأوروبيين ويضعونه عقبة في طريق خطة العمل الشاملة المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20220830/عبد-اللهيان-أطراف-غربية-تريد-من-إيران-أن-تلعب-دورا-فاعلا-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1067052972.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074733_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_8e3c45809e6110f2c702a271570db0a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, إيران
سيرغي لافروف, روسيا, إيران
الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع عبد اللهيان التنسيق في القضايا الدولية
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ناقشا عبر الهاتف جدول الاتصالات المقبلة على أعلى المستويات.
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أن "القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي نوقشت، وتطوير الاتفاقات عقب المحادثات بين وزيري الخارجية في موسكو في 31 آب/ أغسطس، ودقق الوزراء في جدول الاتصالات المقبلة على أعلى وأرفع المستويات".
وأضاف البيان: "اتفق لافروف وعبد اللهيان على الحفاظ على التنسيق الوثيق في القضايا الدولية والإقليمية".
وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 31 أغسطس/آب، عن أمله بألا تكون طلبات القادة الأوروبيين لإيران بشأن أوكرانيا شرطا جديدا لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال لافروف
، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في موسكو: "ذكر السيد الوزير (حسين أمير عبد اللهيان) في كلمته الافتتاحية أن بعض القادة الأوروبيين يطلبون منه التركيز على القضية الأوكرانية، وإيصال بعض الرسائل. آمل ألا يكون هذا شرطا مسبقا جديدا قد يطرحه بعض القادة الأوروبيين ويضعونه عقبة في طريق خطة العمل الشاملة المشتركة".