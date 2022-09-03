https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-الروسية-لافروف-يناقش-مع-عبد-اللهيان-التنسيق-في-القضايا-الدولية-1067230478.html

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع عبد اللهيان التنسيق في القضايا الدولية

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع عبد اللهيان التنسيق في القضايا الدولية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ناقشا عبر الهاتف جدول الاتصالات المقبلة على أعلى... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T13:00+0000

2022-09-03T13:00+0000

2022-09-03T13:00+0000

سيرغي لافروف

روسيا

إيران

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وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أن "القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي نوقشت، وتطوير الاتفاقات عقب المحادثات بين وزيري الخارجية في موسكو في 31 آب/ أغسطس، ودقق الوزراء في جدول الاتصالات المقبلة على أعلى وأرفع المستويات".وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 31 أغسطس/آب، عن أمله بألا تكون طلبات القادة الأوروبيين لإيران بشأن أوكرانيا شرطا جديدا لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في موسكو: "ذكر السيد الوزير (حسين أمير عبد اللهيان) في كلمته الافتتاحية أن بعض القادة الأوروبيين يطلبون منه التركيز على القضية الأوكرانية، وإيصال بعض الرسائل. آمل ألا يكون هذا شرطا مسبقا جديدا قد يطرحه بعض القادة الأوروبيين ويضعونه عقبة في طريق خطة العمل الشاملة المشتركة".

https://sputnikarabic.ae/20220830/عبد-اللهيان-أطراف-غربية-تريد-من-إيران-أن-تلعب-دورا-فاعلا-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1067052972.html

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سيرغي لافروف, روسيا, إيران