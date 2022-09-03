الدبيبة يؤكد دعم حكومة الوحدة للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry/
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
وقال الدبيبة، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومته ستدعم بالكامل عمل المبعوث الأممي الجديد"، مؤكدا أنها ستدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات.
نرحب بتعيين عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. ونؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات.#ليبيا #عودة_الحياة #لن_نخذلكم #الدبيبة— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 3, 2022
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعه تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.
واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.