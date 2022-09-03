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https://sputnikarabic.ae/20220903/الدبيبة-يؤكد-دعم-حكومة-الوحدة-للمبعوث-الأممي-الجديد-في-ليبيا-1067231112.html
الدبيبة يؤكد دعم حكومة الوحدة للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا
الدبيبة يؤكد دعم حكومة الوحدة للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:18+0000
2022-09-03T13:18+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومته ستدعم بالكامل عمل المبعوث الأممي الجديد"، مؤكدا أنها ستدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات.وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعه تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يؤكد دعم حكومة الوحدة للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا

13:18 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
وقال الدبيبة، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومته ستدعم بالكامل عمل المبعوث الأممي الجديد"، مؤكدا أنها ستدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعه تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.
واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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