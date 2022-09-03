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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-إسقاط-3-مقاتلات-أوكرانية-في-خيرسون-ودنيبروبتروفسك-1067226336.html
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في خيرسون ودنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في خيرسون ودنيبروبتروفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" مزودة بصواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار في منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى طائرتين... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:12+0000
2022-09-03T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسقاط طائرة
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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "بالإضافة إلى ذلك، في سيرجيفكا، منطقة خيرسون، أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، وفي نوفوسيليفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك تم إسقاط مقاتلة "ميغ-29" لسلاح الجو الأوكراني تم تحويلها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار".بالإضافة إلى ذلك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، أصابت ضربات إطلاق نار مركزة نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 93 في منطقة مستوطنة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة: "تصفية ما يصل إلى 120 مسلحا و11 وحدة من المعدات العسكرية".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسقاط طائرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسقاط طائرة

الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في خيرسون ودنيبروبتروفسك

11:12 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" مزودة بصواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار في منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى طائرتين هجوميتين من طراز "سو-25" في منطقة خيرسون.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "بالإضافة إلى ذلك، في سيرجيفكا، منطقة خيرسون، أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، وفي نوفوسيليفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك تم إسقاط مقاتلة "ميغ-29" لسلاح الجو الأوكراني تم تحويلها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار".

كما أضافت الوزارة أن القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة قتلت أكثر من مئة جندي أوكراني في سلوفيانسك وما يصل إلى 120 مسلحا في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قائلة: "أصاب السلاح عالي الدقة للقوات الفضائية الروسية نقطة الانتشار المؤقت للمجموعة التكتيكية السرية التابعة للواء الهجوم رقم 95 المحمول جواً في قرية سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من مئة جندي أوكراني و14 وحدة مدرعة و السيارات دمرت".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، أصابت ضربات إطلاق نار مركزة نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 93 في منطقة مستوطنة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "تصفية ما يصل إلى 120 مسلحا و11 وحدة من المعدات العسكرية".
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