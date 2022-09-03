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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-البنتاغون-يعتزم-نقل-برامج-أسلحة-بيولوجية-غير-مكتملة-من-أوكرانيا-إلى-دول-أخرى-1067231633.html
الدفاع الروسية: البنتاغون يعتزم نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى دول أخرى
الدفاع الروسية: البنتاغون يعتزم نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى دول أخرى
كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على نقل برامج أسلحة بيولوجية غير... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:32+0000
2022-09-03T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال كيريلوف: "يعتزم البنتاغون الإسراع في نقل برامج غير مكتملة من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول في شرق أوروبا (مثل بلغاريا والتشيك) ودول بحر البلطيق"، مؤكدا أن "توسيع شبكة المختبرات البيولوجية التي يمكن من خلالها تصنيع وتخزين مكونات أسلحة بيولوجية يشكل تهديدًا للأمن العسكري لروسيا".وتابع كيريلوف: "لدينا أدلة مؤكدة على أن أوكرانيا طلبت من شركة "بيرقدار" التركية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 تزويد طائرات مسيرة أوكرانية بأنظمة رش (أسلحة بيولوجية تعمل برش الرذاذ) بسعة أكثر من 20 لترا".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: البنتاغون يعتزم نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى دول أخرى

13:32 GMT 03.09.2022
© Photo / MISISنماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس
نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Photo / MISIS
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كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان شرق أوروبا.
موسكو- سبوتنيك. وقال كيريلوف: "يعتزم البنتاغون الإسراع في نقل برامج غير مكتملة من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول في شرق أوروبا (مثل بلغاريا والتشيك) ودول بحر البلطيق"، مؤكدا أن "توسيع شبكة المختبرات البيولوجية التي يمكن من خلالها تصنيع وتخزين مكونات أسلحة بيولوجية يشكل تهديدًا للأمن العسكري لروسيا".

وأضاف كيريلوف: "بمبادرة من روسيا الاتحادية، ينعقد الأسبوع المقبل اجتماع للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية لمناقشة عدم امتثال الولايات المتحدة وأوكرانيا لأحكام المعاهدة، وستُعرض خلال الاجتماع أدلة موثقة على انتهاكهما المادتين 1 و4 من المعاهدة".

وتابع كيريلوف: "لدينا أدلة مؤكدة على أن أوكرانيا طلبت من شركة "بيرقدار" التركية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 تزويد طائرات مسيرة أوكرانية بأنظمة رش (أسلحة بيولوجية تعمل برش الرذاذ) بسعة أكثر من 20 لترا".
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