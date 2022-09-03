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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-أوكرانية-جديدة-للاستيلاء-على-محطة-زابوروجيه-1067226975.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية جديدة للاستيلاء على محطة زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية جديدة للاستيلاء على محطة زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة جديدة للقوات الأوكرانية، مساء الجمعة، لإنزال القوات والاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما أسفر عن مقتل 47... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:29+0000
2022-09-03T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
محاولة
محطة نووية
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إنه "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية.. وفي 2 أيلول (سبتمبر)، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد القوميون الأوكرانيون خلال الاستفزاز الفاشل 47 مسلحا من بينهم 10 مرتزقة أجانب و23 جريحا".وكشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/-سلطات-زابوروجيه-كييف-حاولت-إدخال-جواسيس-إلى-محطة-الطاقة-النووية-عبر-البعثة-الدولية-1067172292.html
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أخبار أوكرانيا, محاولة, محطة نووية
أخبار أوكرانيا, محاولة, محطة نووية

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية جديدة للاستيلاء على محطة زابوروجيه

11:29 GMT 03.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة جديدة للقوات الأوكرانية، مساء الجمعة، لإنزال القوات والاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما أسفر عن مقتل 47 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إنه "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية.. وفي 2 أيلول (سبتمبر)، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد القوميون الأوكرانيون خلال الاستفزاز الفاشل 47 مسلحا من بينهم 10 مرتزقة أجانب و23 جريحا".
وكشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
أمس, 08:19 GMT
وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:28 GMT
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