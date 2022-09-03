https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-الولايات-المتحدة-لتجارب-لقاح-خطير-إلى-أوكرانيا-في-2005-1067230278.html
الدفاع الروسية تعلن نقل الولايات المتحدة لتجارب لقاح خطير إلى أوكرانيا في 2005
الدفاع الروسية تعلن نقل الولايات المتحدة لتجارب لقاح خطير إلى أوكرانيا في 2005
قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية تملك أدلة على نقل... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:57+0000
2022-09-03T12:57+0000
2022-09-03T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كيريلوف، أن هذا اللقاح تسبب بمشكلات صحية وتعقيدات للأشخاص الذين خضعوا لتجاربه، قائلا:في وقت سابق، قال رئيس المركز الوطني للرقابة الدفاعية الروسية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن المسلحين الأوكرانيين كانوا يستعدون لاستفزاز بالكلور في جمهورية دونيتسك من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بضربات عشوائية على منشآت خطرة كيميائيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن نقل الولايات المتحدة لتجارب لقاح خطير إلى أوكرانيا في 2005
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قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية تملك أدلة على نقل الولايات المتحدة لتجارب لقاح خطير إلى أوكرانيا.
وأضاف كيريلوف، أن هذا اللقاح تسبب بمشكلات صحية وتعقيدات للأشخاص الذين خضعوا لتجاربه، قائلا:
أود أن أركز بشكل منفصل على وثيقة أخرى لدينا تحت تصرفنا وتتعلق باختبار لقاح التولاريميا الذي طوره معهد "والتر ريد" لأبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي في عام 2004 على جيش الولايات المتحدة. وخلال التجارب التي شارك بها 1064 شخصا، تم تسجيل مضاعفات صحية على 468 حالة. وهذا يفسر إلى حد كبير حقيقة أن مثل هذه الدراسات عالية الخطورة تم نقلها إلى خارج الحدود الوطني. ويتجلى ذلك في الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس/آب 2005، بعد عام من هذه الدراسات، بين وزارة الصحة في أوكرانيا ووزارة الدفاع الأمريكية".
في وقت سابق، قال رئيس المركز الوطني للرقابة الدفاعية الروسية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن المسلحين الأوكرانيين
كانوا يستعدون لاستفزاز بالكلور في جمهورية دونيتسك من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بضربات عشوائية على منشآت خطرة كيميائيا.