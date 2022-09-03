https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-نقل-حاويات-تحتوي-على-مسببات-أمراض-الجمرة-الخبيثة-والكوليرا-من-أوديسا-إلى-أمريكا-1067230758.html
الدفاع الروسية: نقل حاويات تحتوي على مسببات مرضي الجمرة الخبيثة والكوليرا من أوديسا إلى أمريكا
الدفاع الروسية: نقل حاويات تحتوي على مسببات مرضي الجمرة الخبيثة والكوليرا من أوديسا إلى أمريكا
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف نقل أكثر من 1000 حاوية تحتوي على الجمرة الخبيثة ومسببات... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:00+0000
2022-09-03T13:00+0000
2022-09-03T13:01+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال: "وفقًا لإجراء فحص مجموعة سلالات الكائنات الحية الدقيقة في معهد ميتشنيكوف، تم تخزين 654 حاوية للجمرة الخبيثة و422 حاوية للكوليرا في أوديسا. تشير الوثيقة إلى أنه ليست هناك حاجة للاحتفاظ بعدد كبير من أنابيب الاختبار بنفس السلالات. وفي الوقت نفسه، فإن تسميات وتراكم مسببات الأمراض الخطيرة تثير تساؤلات حول الطبيعة الوقائية أو السلمية للأنشطة التي يتم تنفيذها".وفقًا لكيريلوف، تشير شهادة أحد موظفي المعهد إلى أن المجموعة نُقلت إلى الولايات المتحدة في فبراير 2022.
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نقل حاويات تحتوي على مسببات مرضي الجمرة الخبيثة والكوليرا من أوديسا إلى أمريكا
13:00 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف نقل أكثر من 1000 حاوية تحتوي على الجمرة الخبيثة ومسببات الكوليرا في فبراير/شباط إلى الولايات المتحدة من أوديسا، حيث يتم تخزينها.
وقال: "وفقًا لإجراء فحص مجموعة سلالات الكائنات الحية الدقيقة في معهد ميتشنيكوف، تم تخزين 654 حاوية للجمرة الخبيثة و422 حاوية للكوليرا في أوديسا. تشير الوثيقة إلى أنه ليست هناك حاجة للاحتفاظ بعدد كبير من أنابيب الاختبار بنفس السلالات. وفي الوقت نفسه، فإن تسميات وتراكم مسببات الأمراض الخطيرة تثير تساؤلات حول الطبيعة الوقائية أو السلمية للأنشطة التي يتم تنفيذها".
وفقًا لكيريلوف، تشير شهادة أحد موظفي المعهد إلى أن المجموعة نُقلت إلى الولايات المتحدة في فبراير 2022.