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الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين
الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و"سرايا السلام" ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:41+0000
2022-09-03T19:41+0000
مقتدى الصدر
العراق
أخبار العراق اليوم
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وطالب الصدر في بيان مطول نشره على حسابه بموقع تويتر بعدم رفع أي شعارلات "مليشاوية" أو حزبية خلال الزيارة الأربعينية.وشدد على ضرورة "التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عدداً؛ تجنباً للفوضى".وطالب زعيم التيار الصدري "بمسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".ودعا الصدر العراقيين إلى "تجنب الاحتكاكات والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية ومليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية".وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 16 سبتمبر يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.
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مقتدى الصدر, العراق, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر, العراق, أخبار العراق اليوم

الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين

19:41 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / -زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / -
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و"سرايا السلام" ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها مدينة كربلاء (جنوب) يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
وطالب الصدر في بيان مطول نشره على حسابه بموقع تويتر بعدم رفع أي شعارلات "مليشاوية" أو حزبية خلال الزيارة الأربعينية.
وشدد على ضرورة "التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عدداً؛ تجنباً للفوضى".
وطالب زعيم التيار الصدري "بمسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".
ودعا الصدر العراقيين إلى "تجنب الاحتكاكات والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية ومليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية".
وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 16 سبتمبر يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.
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