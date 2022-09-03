https://sputnikarabic.ae/20220903/الصين-وصول-صاروخ-يحمل-الوحدة-المعملية-منغتيان-إلى-موقع-الإطلاق-1067217288.html
الصين... وصول صاروخ يحمل الوحدة المعملية "منغتيان" إلى موقع الإطلاق
الصين... وصول صاروخ يحمل الوحدة المعملية "منغتيان" إلى موقع الإطلاق
قالت وكالة "الفضاء المأهول" الصينية، اليوم السبت، إنه تم نقل صاروخ "لونغ مارش-5بي واي4"، المكلف بإرسال "منغتيان"، الوحدة المعملية لمحطة الفضاء الصينية، إلى... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:15+0000
2022-09-03T07:15+0000
2022-09-03T07:15+0000
الصين
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وسيخضع الصاروخ للتجميع والاختبار النهائيين مع الوحدة المعملية "منغتيان" التي وصلت في وقت سابق.وذكرت الوكالة أن الاستعدادات لمهمة الإطلاق المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل جارية في منطقة الإطلاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الصين... وصول صاروخ يحمل الوحدة المعملية "منغتيان" إلى موقع الإطلاق
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قالت وكالة "الفضاء المأهول" الصينية، اليوم السبت، إنه تم نقل صاروخ "لونغ مارش-5بي واي4"، المكلف بإرسال "منغتيان"، الوحدة المعملية لمحطة الفضاء الصينية، إلى موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، حسب وكالة "شينخوا".
وسيخضع الصاروخ للتجميع والاختبار النهائيين مع الوحدة المعملية "منغتيان" التي وصلت في وقت سابق.
وذكرت الوكالة أن الاستعدادات لمهمة الإطلاق المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل جارية في منطقة الإطلاق.