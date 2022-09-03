https://sputnikarabic.ae/20220903/القضاء-الفرنسي-يفتح-تحقيقا-رسميا-في-إدعاءات-بوغبا-1067219051.html
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في إدعاءات بوغبا
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في إدعاءات بوغبا
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا رسميا بشأن إدعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا بالتعرض لمحاولات إبتزاز. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:23+0000
2022-09-03T08:23+0000
2022-09-03T08:23+0000
رياضة
إدعاءات كاذبة
بول بوغبا
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وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن ممثلة الإدعاء لور بيكو، أكدت في بيان أن سلطات الإدعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في إدعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا، الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.وأضاف البيان أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وأنه سيتناول إدعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.وبدأت القصة عندما وعد ماتياس بوغبا (32 عاما) بالكشف عن سر يتعلق بشقيقه بول بوغبا، قائلا: "العالم كله، وكذلك جماهير شقيقي، وحتى أكثر من ذلك، المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، زملاء أخي في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة".بعد ذلك اتهم بول بوغبا شقيقه بأنه جزء من عملية ابتزاز ضده بمشاركة أصدقاء طفولته، وقال إنه دفع 100 ألف يورو إلى مبتزيه كدفعة مقدمة من 13 مليون يورو يطالبونه بها.وأوضح لاعب وسط يوفنتوس أنه سلم هذا المبلغ للمبتزين في مارس/آذار الماضي، أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لكنه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين.
https://sputnikarabic.ae/20220831/ابتزاز-مسلح-ولعنات-هل-لجأ-بوغبا-للسحر-لإيذاء-مبابي؟-1067115372.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, إدعاءات كاذبة, بول بوغبا
رياضة, إدعاءات كاذبة, بول بوغبا
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في إدعاءات بوغبا
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فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا رسميا بشأن إدعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا بالتعرض لمحاولات إبتزاز.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن ممثلة الإدعاء لور بيكو، أكدت في بيان أن سلطات الإدعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في إدعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا، الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.
وأضاف البيان
أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وأنه سيتناول إدعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.
وبدأت القصة عندما وعد ماتياس بوغبا (32 عاما) بالكشف عن سر يتعلق بشقيقه بول بوغبا، قائلا: "العالم كله، وكذلك جماهير شقيقي، وحتى أكثر من ذلك، المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، زملاء أخي في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة".
وأضاف ماتياس، وهو لاعب كرة قدم محترف أيضا، أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يعرفه من أجل الحكم على ما إذا كان شقيقه "يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في كأس العالم، وإذا كان يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس".
بعد ذلك اتهم بول بوغبا شقيقه بأنه جزء من عملية ابتزاز
ضده بمشاركة أصدقاء طفولته، وقال إنه دفع 100 ألف يورو إلى مبتزيه كدفعة مقدمة من 13 مليون يورو يطالبونه بها.
وأوضح لاعب وسط يوفنتوس أنه سلم هذا المبلغ للمبتزين في مارس/آذار الماضي، أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لكنه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين.