https://sputnikarabic.ae/20220903/القوات-الأوكرانية-تقصف-الأحياء-السكنية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ160-قذيفة-1067240822.html
القوات الأوكرانية تقصف الأحياء السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ160 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف الأحياء السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ160 قذيفة
ذكرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم السبت أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 160 قذيفة على سبع مدن في الجمهورية، مما أسفر عن مقتل خمسة من أفرادها ، وإصابة... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T17:36+0000
2022-09-03T17:36+0000
2022-09-03T17:36+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضافت في بيان: "على مدار اليوم ، ووفقًا للمعلومات الواردة من مكتب تمثيل الجمهورية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، أطلق العدو أكثر من 160 قذيفة من راجمات الصواريخ من طراز "بي إم 21 غراد"، والدبابات ، وقذائف المدفعية من عيار 155 و 152 و 122، ملم وقذائف الهاون من عيار 120 ملم استهدفت أحياء سبع مدن في الجمهورية".وأضافت: "نأسف لإبلاغكم أنه أثناء أداء الواجب العسكري في النضال من أجل الاستقلال، قُتل خمسة من عناصر قوات عن جمهورية دونيتسك الشعبية وأصيب 12 آخرون".
https://sputnikarabic.ae/20220903/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067215902.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف الأحياء السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ160 قذيفة
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ذكرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم السبت أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 160 قذيفة على سبع مدن في الجمهورية، مما أسفر عن مقتل خمسة من أفرادها ، وإصابة 12 آخرين.
وأضافت في بيان: "على مدار اليوم ، ووفقًا للمعلومات الواردة من مكتب تمثيل الجمهورية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، أطلق العدو أكثر من 160 قذيفة من راجمات الصواريخ من طراز "بي إم 21 غراد"، والدبابات ، وقذائف المدفعية من عيار 155 و 152 و 122، ملم وقذائف الهاون من عيار 120 ملم استهدفت أحياء سبع مدن في الجمهورية".
"ويشار إلى أنه خلال قصف أراضي جمهورية دونيتسك، تضرر 18 مبنى سكني وستة مرافق بنية تحتية مدنية".
وأضافت: "نأسف لإبلاغكم أنه أثناء أداء الواجب العسكري
في النضال من أجل الاستقلال، قُتل خمسة من عناصر قوات عن جمهورية دونيتسك الشعبية وأصيب 12 آخرون".