https://sputnikarabic.ae/20220903/الكرملين-علييف-يخبر-بوتين-هاتفيا-بنتائج-اجتماعه-مع-رئيس-الوزراء-الأرميني-1067226627.html
الكرملين: علييف يخبر بوتين هاتفيا بنتائج اجتماعه مع باشينيان في بروكسل
الكرملين: علييف يخبر بوتين هاتفيا بنتائج اجتماعه مع باشينيان في بروكسل
أبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:23+0000
2022-09-03T11:23+0000
2022-09-03T11:23+0000
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، "إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل".وتابع البيان أن الرئيسين ناقشا الوضع في جنوب القوقاز، حيث تمت الإشارة إلى "أهمية تنسيق الجهود لضمان الاستقرار والأمن على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وإقامة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة".كما بحث الرئيسان القضايا الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والطاقة والمجالات الإنسانية.
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روسيا
الكرملين: علييف يخبر بوتين هاتفيا بنتائج اجتماعه مع باشينيان في بروكسل
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أبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
موسكو-سبوتنيك. وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، "إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع
الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل".
وأكد الرئيسان نية التنفيذ المستمر للاتفاقيات الثلاثية الأساسية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، و11يناير/ كانون الأول و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتابع البيان أن الرئيسين ناقشا الوضع في جنوب القوقاز، حيث تمت الإشارة إلى "أهمية تنسيق الجهود لضمان الاستقرار والأمن على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وإقامة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة".
كما بحث الرئيسان القضايا الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والطاقة والمجالات الإنسانية.