https://sputnikarabic.ae/20220903/المشاريع-الروسية-الأثيوبية-في-مجال-الفضاء-والاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1067215192.html
المشاريع الروسية الأثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية
المشاريع الروسية الأثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية
صرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، إن المشاريع الروسية الإثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة الذرية تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرا... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T02:05+0000
2022-09-03T02:05+0000
2022-09-03T02:05+0000
أخبار إثيوبيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيغينو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعم كل هذه المشاريع مع (روس أتوم وروس كسموس؛ تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، وجميع المشاريع الحالية ستناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في أكتوبر".وأجاب تيغينو ردا على سؤال حول ما إذا كان التعاون العسكري الفني بين البلدين سيُناقش خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة ك، قائلا "نعم، سيبحث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, روسيا
المشاريع الروسية الأثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية
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صرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، إن المشاريع الروسية الإثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة الذرية تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرا إلى أن الطرفان سيناقشان التعاون العسكري التقني في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، المقرر عقدها في أديس بابا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تيغينو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعم كل هذه المشاريع مع (روس أتوم وروس كسموس؛ تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، وجميع المشاريع الحالية ستناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في أكتوبر".
وأجاب تيغينو ردا على سؤال حول ما إذا كان التعاون العسكري الفني بين البلدين سيُناقش خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة ك، قائلا "نعم، سيبحث".