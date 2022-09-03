الهند... طلاب يربطون معلمهم احتجاجا على منحهم علامات متدنية... فيديو
© AP Photo / Marco Ugarteطالب يجلس بمفرده أثناء الفصل الدراسي الشخصي في مدرسة "جمهورية الأرجنتين الثانوية" في إيزتاكالكو، مكسيكو سيتي، 30 أغسطس 2021
© AP Photo / Marco Ugarte
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لطلاب من الهند وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة.
وبحسب صحيفة "indiatimes" فإن الواقعة حصلت في منطقة دومكا بولاية جارخاند.
Viral video : A mathematics teacher and a clerk of a residential school in Jharkhand's Dumka district were allegedly beaten by exasperated students after being tied to a tree for reportedly giving poor marks in the Class 9 practical examination, police said on Tuesday. pic.twitter.com/IYs1meLZkT— The HFT Productions (@thehftprods) August 31, 2022
وأضافت الصحيفة أن 11 طالبا من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، ما دفعهم لربط معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة.
وتسبب الحادث بإغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم.