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https://sputnikarabic.ae/20220903/الهند-طلاب-يربطون-معلمهم-احتجاجا-على-منحهم-علامات-متدنية-فيديو-1067217667.html
الهند... طلاب يربطون معلمهم احتجاجا على منحهم علامات متدنية... فيديو
الهند... طلاب يربطون معلمهم احتجاجا على منحهم علامات متدنية... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لطلاب من الهند وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب صحيفة "indiatimes" فإن الواقعة حصلت في منطقة دومكا بولاية جارخاند.وأضافت الصحيفة أن 11 طالبا من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، ما دفعهم لربط معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة.وتسبب الحادث بإغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم.
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نادي الفيديو

الهند... طلاب يربطون معلمهم احتجاجا على منحهم علامات متدنية... فيديو

07:29 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Marco Ugarteطالب يجلس بمفرده أثناء الفصل الدراسي الشخصي في مدرسة "جمهورية الأرجنتين الثانوية" في إيزتاكالكو، مكسيكو سيتي، 30 أغسطس 2021
طالب يجلس بمفرده أثناء الفصل الدراسي الشخصي في مدرسة جمهورية الأرجنتين الثانوية في إيزتاكالكو، مكسيكو سيتي، 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لطلاب من الهند وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة.
وبحسب صحيفة "indiatimes" فإن الواقعة حصلت في منطقة دومكا بولاية جارخاند.
وأضافت الصحيفة أن 11 طالبا من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، ما دفعهم لربط معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة.
وتسبب الحادث بإغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم.
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