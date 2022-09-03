https://sputnikarabic.ae/20220903/بريطانيا-تطلق-حملة-جديدة-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-1067235710.html
بريطانيا تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
بريطانيا تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
تبدأ المملكة المتحدة حملة الخريف للتحصين ضد "كوفيد 19" خلال الأسابيع المقبلة بعد الموافقة على الجرعات التعزيزية من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:27+0000
2022-09-03T15:27+0000
2022-09-03T15:27+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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ووفقا لوكالة "أسوشيتدبرس"، فإن هذه الجرعات تم تعديلها لاستهداف الفيروس الأصلي ومتحور أوميكرون واسع الانتشار.قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، السبت، إنها وافقت على استخدام لقاح فايزر للأشخاص في سن 12 عاما، وللكبار بعد أن توصلت إلى أنه آمن وفعال. ووافقت الوكالة على لقاح موديرنا الشهر الماضي.وسوف تقدم الحكومة اللقاح لأي شخص في سن الخمسين فما فوق، بالإضافة لعمال الرعاية الصحية في الخطوط بشكل خاص، والمجموعات الأخرى المعرضة لمرض خطير، بينما يستعد جهاز الصحة الوطنية لمواجهة ارتفاعا في العدوى هذا الشتاء.قال وزير الصحة ستيف باركلي في بيان: "هذه اللقاحات المبتكرة سوف تسع الحصانة وتعزز دفاعاتنا ضد ما تبقى من فيروس مهدد للحياة".وأضاف: "لو كنت مؤهلا، من فضلك تقدم لجرعة تعزيزية بمجرد أن يتم الاتصال بك من قبل الصحة الوطنية".
https://sputnikarabic.ae/20211130/بريطانيا-تخطط-لإعادة-تطعيم-شعبها-ضد-كورونا-بعد-ظهور-أوميكرون-1053422604.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, فيروس كورونا
بريطانيا تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
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تبدأ المملكة المتحدة حملة الخريف للتحصين ضد "كوفيد 19" خلال الأسابيع المقبلة بعد الموافقة على الجرعات التعزيزية من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتدبرس"
، فإن هذه الجرعات تم تعديلها لاستهداف الفيروس الأصلي ومتحور أوميكرون واسع الانتشار.
30 نوفمبر 2021, 21:32 GMT
قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، السبت، إنها وافقت على استخدام لقاح فايزر للأشخاص في سن 12 عاما، وللكبار بعد أن توصلت إلى أنه آمن وفعال. ووافقت الوكالة على لقاح موديرنا الشهر الماضي.
وسوف تقدم الحكومة اللقاح لأي شخص في سن الخمسين فما فوق، بالإضافة لعمال الرعاية الصحية في الخطوط بشكل خاص، والمجموعات الأخرى المعرضة لمرض خطير، بينما يستعد جهاز الصحة الوطنية لمواجهة ارتفاعا في العدوى هذا الشتاء.
قال وزير الصحة ستيف باركلي في بيان: "هذه اللقاحات المبتكرة سوف تسع الحصانة وتعزز دفاعاتنا ضد ما تبقى من فيروس مهدد للحياة
".
وأضاف: "لو كنت مؤهلا، من فضلك تقدم لجرعة تعزيزية بمجرد أن يتم الاتصال بك من قبل الصحة الوطنية".