https://sputnikarabic.ae/20220903/بسبب-الإهمال-الطبي-وفاة-أسير-فلسطيني-في-مستشفى-إسرائيلي-1067222739.html
"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي
"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، وفاة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، موسى هارون أبو محاميد، (40 عاما) نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:53+0000
2022-09-03T09:53+0000
2022-09-03T09:53+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأوضح نادي الأسير، في بيان أن "أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح أو إذن من الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لعائلته".وأضاف البيان أن "وضعه الصحي تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى مستشفى اساف هورفيه إلى أن ارتقى صباح اليوم".وأوضح البيان "أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد".وحمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه "منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2140 فلسطينيا/ة".ووفقا للوكالة "وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وأورام بدرجات متفاوتة".
https://sputnikarabic.ae/20220828/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-صدمته-إزاء-الحالة-الصحية-للأسير-الفلسطيني-خليل-العواودة-1066951283.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، وفاة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، موسى هارون أبو محاميد، (40 عاما) نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى.
رام الله - سبوتنيك
. وأوضح نادي الأسير، في بيان أن "أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح أو إذن من الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لعائلته".
وأضاف البيان أن "وضعه الصحي تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى مستشفى اساف هورفيه إلى أن ارتقى صباح اليوم".
وأوضح البيان "أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد".
وحمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه "منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2140 فلسطينيا/ة".
ووفقا للوكالة "وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وأورام بدرجات متفاوتة".