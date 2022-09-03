عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/بسبب-الإهمال-الطبي-وفاة-أسير-فلسطيني-في-مستشفى-إسرائيلي-1067222739.html
"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي
"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، وفاة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، موسى هارون أبو محاميد، (40 عاما) نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:53+0000
2022-09-03T09:53+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأوضح نادي الأسير، في بيان أن "أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح أو إذن من الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لعائلته".وأضاف البيان أن "وضعه الصحي تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى مستشفى اساف هورفيه إلى أن ارتقى صباح اليوم".وأوضح البيان "أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد".وحمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه "منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2140 فلسطينيا/ة".ووفقا للوكالة "وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وأورام بدرجات متفاوتة".
https://sputnikarabic.ae/20220828/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-صدمته-إزاء-الحالة-الصحية-للأسير-الفلسطيني-خليل-العواودة-1066951283.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_446:0:4563:3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"بسبب الإهمال الطبي"... وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي

09:53 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، وفاة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، موسى هارون أبو محاميد، (40 عاما) نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى.
رام الله - سبوتنيك. وأوضح نادي الأسير، في بيان أن "أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح أو إذن من الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لعائلته".
وأضاف البيان أن "وضعه الصحي تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى مستشفى اساف هورفيه إلى أن ارتقى صباح اليوم".

وأوضح البيان "أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد".
صورة أرشيفية لأسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
28 أغسطس, 22:05 GMT
وحمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه "منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2140 فلسطينيا/ة".

ووفقا للوكالة "وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وأورام بدرجات متفاوتة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMTАвтомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала