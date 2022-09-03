https://sputnikarabic.ae/20220903/بضع-قطرات-فقط-من-هذا-العصير-تحول-الماء-إلى-إكسير-للصحة-1067217936.html

بضع قطرات فقط من هذا العصير تحول الماء إلى إكسير للصحة

بضع قطرات فقط من هذا العصير تحول الماء إلى إكسير للصحة

في الأيام الأخيرة من الصيف، يكون الجو حارًا في الخارج لدرجة أن معظمنا، دون أي تذكيرات أخرى، مستعدون لشرب الماء بأكبر قدر ممكن. ولكن ماذا عن نصيحة صغيرة ستساعدك... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T07:34+0000

2022-09-03T07:34+0000

2022-09-03T07:34+0000

علوم

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كل ما تحتاجه هو بضع قطرات من عصير الليمون، حسب صحيفة "هيلثي والا" الإسرائيلية.يمكن مزج الليمون مع العديد من المشروبات: يضاف إلى الشاي والكوكتيلات والعصائر لمنحها الرائحة والحموضة اللطيفة والانعاش. ومع ذلك، بالإضافة إلى المذاق الممتاز، فإن ممثل الحمضيات غني أيضًا بالفيتامينات والعناصر الدقيقة، بما في ذلك فيتامين سي. بإضافة عصير الليمون إلى مياه الشرب، نحصل على "إكسير صحي" حقيقي يجلب العديد من الفوائد للجسم.إزالة السمومأثناء نومك، يبذل كبدك جهدًا في تنظيف جسمك. خلال هذه العملية، تتراكم جميع أنواع السموم ويتم تخزينها حتى يتم التخلص منها في اليوم التالي. شرب ماء الليمون في الصباح يدعم الكبد ويساعده على التخلص من السموم المتراكمة، وفي نفس الوقت يمنع خطر الإصابة بالجفاف. هناك أيضًا دراسات تظهر أن حامض الستريك يساعد في حماية الكبد من الأكسدة.جمال ونضارة البشرةيحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة. تحارب مضادات الأكسدة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي بدورها مسؤولة عن التغيرات المرتبطة بالعمر في بشرتنا والتي تتخطى الشيخوخة الزمنية. تساهم الأطعمة الغنية بفيتامين سي في تكوين الكولاجين الذي يؤدي نقصه إلى ترهل البشرة وجفافها. أظهرت الدراسات أن الاستخدام المنتظم لفيتامين سي له تأثير مفيد على الجلد، ما يجعله أصغر سناً ويقلل من ظهور التجاعيد.تعزيز الطاقة وتحسين الحالة المزاجيةيحب معظمنا أن نبدأ صباحنا بتناول القهوة لمساعدتنا على الاستيقاظ. ومع ذلك، تظهر الدراسات العلمية أن الماء بالليمون يتواءم مع هذه المهمة أيضًا، وربما يكون أفضل، فهو يملأ الشخص بالطاقة، وفي نفس الوقت يحسن مزاجه. تدخل الأيونات السالبة الموجودة في الليمون إلى الجهاز الهضمي وتسبب تفاعلًا طبيعيًا يزيد من مستويات الطاقة في الجسم. بالإضافة إلى أن رائحة الليمون تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.المساعدة في إنقاص الوزنإذا كنت تحلم بالتخلص من الوزن الزائد، يجب أن يصبح الماء بالليمون مشروبك المفضل. لكن يجدر إدراك أنه في هذه الحالة سيكون التأثير من الماء أكثر من الليمون. أظهرت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يحسن عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة. وفقًا لنتائج العلماء، يمكن أن يزيد معدل حرق السعرات الحرارية بعد كوب من الماء بنسبة تصل إلى 30%.العناية بالكبدأصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم في السنوات الأخيرة. وفقًا للخبراء، فإن حوالي 25% من سكان العالم يعانون منه. إذا غضضنا الطرف عن هذه المشكلة، يمكن أن تتفاقم حالة الكبد وتتطور إلى مرض أكثر خطورة. أعراض المرض مزعجة في حد ذاتها، بما في ذلك التعب والضعف وآلام البطن وارتفاع مستويات الأنسولين والدهون الثلاثية في الدم.يساعد شرب الماء مع الليمون على إفراز وتشتيت الخلايا الدهنية التي تتراكم في الكبد، وذلك بفضل مزيج فيتامين سي والكالسيوم الموجود بشكل طبيعي في الليمون. بالاشتراك مع بعضهما البعض، يمكن أن تدخل هاتان المادتان إلى الكبد وتؤثران على الخلايا الدهنية فيه.

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