https://sputnikarabic.ae/20220903/بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-باقية-في-محطة-زابوروجيه-حتى-5-سبتمبر-1067223612.html
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في محطة زابوروجيه حتى 5 سبتمبر
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في محطة زابوروجيه حتى 5 سبتمبر
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوروجيه... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:14+0000
2022-09-03T10:14+0000
2022-09-03T10:14+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال روجوف لـ"سبوتنيك": "إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل العمل في محطة الطاقة النووية. وستبقى هناك بالتأكيد حتى الخامس من سبتمبر. وقد تم تزويدهم بكل المعلومات الضرورية". هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن الوكالة سيكون لها تواجد دائم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث سيواصل اثنان من مفتشيها العمل هناك.وقال غروسي للصحفيين: "سيكون لنا تواجد دائم هناك (في محطة زابوروجيه). اثنان من المفتشين سيواصلان العمل".ورد غروسي بالإيجاب على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الجانبان الروسي والأوكراني وافقا على تواجد اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في محطة زابوروجيه حتى 5 سبتمبر
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوروجيه النووية حتى 5 سبتمبر/أيلول.
وقال روجوف لـ"سبوتنيك": "إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل العمل في محطة الطاقة النووية. وستبقى هناك بالتأكيد حتى الخامس من سبتمبر. وقد تم تزويدهم بكل المعلومات الضرورية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فقد زار صحفيون من أكثر من ثلاثين دولة حول العالم محطة الطاقة النووية خلال المهمة. وقال روجوف: "نحن منفتحون على تغطية موضوعية للوضع في محطة الطاقة النووية".
هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن الوكالة سيكون لها تواجد
دائم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث سيواصل اثنان من مفتشيها العمل هناك.
وقال غروسي للصحفيين: "سيكون لنا تواجد دائم هناك (في محطة زابوروجيه). اثنان من المفتشين سيواصلان العمل".
ورد غروسي بالإيجاب على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الجانبان الروسي والأوكراني وافقا على تواجد اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.