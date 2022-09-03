https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-المطالبة-بـ-الحياد-العسكري-ما-هي-قدرات-الجيش-التشيكي-ومتى-انضم-لـ-الناتو-1067241219.html

بعد المطالبة بـ "الحياد العسكري"... ما هي قدرات الجيش التشيكي ومتى انضم لـ "الناتو"؟

بعد المطالبة بـ "الحياد العسكري"... ما هي قدرات الجيش التشيكي ومتى انضم لـ "الناتو"؟

تمثل التشيك إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999 أي قبل 23 عاما. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T17:51+0000

2022-09-03T17:51+0000

2022-09-03T17:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

الناتو

روسيا

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ويصنف الجيش التشيكي في المرتبة رقم 41 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويصل عدد سكان التشيك إلى 10.7 مليون نسمة، وتمتلك جيشا تعداده 26 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.وتمتلك التشيك قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 68 عالميا تضم 92 طائرة حربية بينها 12 مقاتلة و16 طائرة هجومية و10 طائرات نقل عسكري و10 طائرات تدريب و44 مروحية بينها 15 مروحية هجومية.وتضم القوات البرية التشيكية 116 دبابة و692 مدرعة و86 مدفع ذاتي الحركة، ولا تمتلك مدافع ميدان أو راجمات صواريخ.ماذا يحدث في التشيك؟ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن عشرات الآلاف من التشيكيين خرجوا، اليوم السبت، في العاصمة براغ، للتظاهر ضد الحكومة وحلف "الناتو" للمطالبة بـ "الحياد العسكري" فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حتى يتثنى لبلادهم استيراد النفط والغاز من روسيا لمواجهة الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220903/طالبت-بالحياد-العسكري-تظاهرات-حاشدة-في-براغ-ضد-الحكومة-والناتو-فيديو-1067235357.html

https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html

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رصد عسكري, الناتو, روسيا