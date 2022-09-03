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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-المطالبة-بـ-الحياد-العسكري-ما-هي-قدرات-الجيش-التشيكي-ومتى-انضم-لـ-الناتو-1067241219.html
بعد المطالبة بـ "الحياد العسكري"... ما هي قدرات الجيش التشيكي ومتى انضم لـ "الناتو"؟
بعد المطالبة بـ "الحياد العسكري"... ما هي قدرات الجيش التشيكي ومتى انضم لـ "الناتو"؟
تمثل التشيك إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999 أي قبل 23 عاما. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T17:51+0000
2022-09-03T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الناتو
روسيا
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ويصنف الجيش التشيكي في المرتبة رقم 41 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويصل عدد سكان التشيك إلى 10.7 مليون نسمة، وتمتلك جيشا تعداده 26 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.وتمتلك التشيك قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 68 عالميا تضم 92 طائرة حربية بينها 12 مقاتلة و16 طائرة هجومية و10 طائرات نقل عسكري و10 طائرات تدريب و44 مروحية بينها 15 مروحية هجومية.وتضم القوات البرية التشيكية 116 دبابة و692 مدرعة و86 مدفع ذاتي الحركة، ولا تمتلك مدافع ميدان أو راجمات صواريخ.ماذا يحدث في التشيك؟ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن عشرات الآلاف من التشيكيين خرجوا، اليوم السبت، في العاصمة براغ، للتظاهر ضد الحكومة وحلف "الناتو" للمطالبة بـ "الحياد العسكري" فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حتى يتثنى لبلادهم استيراد النفط والغاز من روسيا لمواجهة الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/طالبت-بالحياد-العسكري-تظاهرات-حاشدة-في-براغ-ضد-الحكومة-والناتو-فيديو-1067235357.html
https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html
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رصد عسكري, الناتو, روسيا
رصد عسكري, الناتو, روسيا

بعد المطالبة بـ "الحياد العسكري"... ما هي قدرات الجيش التشيكي ومتى انضم لـ "الناتو"؟

17:51 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / Michal Cizekمشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش التشيكي
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش التشيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / Michal Cizek
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تمثل التشيك إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999 أي قبل 23 عاما.
ويصنف الجيش التشيكي في المرتبة رقم 41 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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15:17 GMT
ويصل عدد سكان التشيك إلى 10.7 مليون نسمة، وتمتلك جيشا تعداده 26 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.
ميزانية دفاع الجيش التشيكي تقدر بـ 3.2 مليار دولار.
وتمتلك التشيك قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 68 عالميا تضم 92 طائرة حربية بينها 12 مقاتلة و16 طائرة هجومية و10 طائرات نقل عسكري و10 طائرات تدريب و44 مروحية بينها 15 مروحية هجومية.
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15:34 GMT
وتضم القوات البرية التشيكية 116 دبابة و692 مدرعة و86 مدفع ذاتي الحركة، ولا تمتلك مدافع ميدان أو راجمات صواريخ.

ماذا يحدث في التشيك؟

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن عشرات الآلاف من التشيكيين خرجوا، اليوم السبت، في العاصمة براغ، للتظاهر ضد الحكومة وحلف "الناتو" للمطالبة بـ "الحياد العسكري" فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حتى يتثنى لبلادهم استيراد النفط والغاز من روسيا لمواجهة الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
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