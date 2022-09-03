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https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-انهزامها-في-مهرجان-الإبل-رحالة-سعودية-تنطلق-من-الرياض-إلى-جدة-على-ظهر-ناقة-1067234598.html
بعد انهزامها في مهرجان الإبل... رحالة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة
بعد انهزامها في مهرجان الإبل... رحالة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة
تعتزم الرحّالة السعودية، رشا القرشي، أن تعود إلى جدة على ظهر ناقتها بعدما تعذّر عليها الفوز في سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:02+0000
2022-09-03T15:02+0000
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السعودية
الرحالة العرب
الإبل
الرياض
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وقالت الرحّالة السعودية في حديث لقناة "العربية" إن الفكرة راودتها عندما شاركت في النسخة السادسة لمهرجان الإبل قبل 6 أشهر، حيث قطعت عهدا على نفسها بأنها إذا لم تحقق الفوز، فستعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.وبعدما خسرت، بدأت إجراءات رحلتها واستخراج التصريحات، واتمام التحضيرات، لتبدأ قبل يومين فقط مسيرتها من الصياهد إلى جدة على ظهر الناقة.كما أشارت إلى أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت اليوم الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم، مؤكدة أنها تستمتع خلال مشوارها هذا بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.وتوقعت وصولها إلى جدة في اليوم الوطني، أي أن الرحلة قد تستغرق أكثر من 20 يوماً، وقالت رشا التي تتوقف للاستراحة بعد كل 50 كم": "وجدتُ الترحيب والمشاركة من كافة أفراد المجتمع في المواقع التي مررتُ بها، كما وجدتُ الدعم الأمني".وأضافت قائلة: "أنا بنت الصحراء، وتربيتُ على حب الإبل الذي ورثته من أسرتي وأجدادي، وأسعى لإثبات مشاركة المرأة في مجال تربية الإبل، فهي قادرة على الدخول في كافة المجالات وتحقيق النجاح".
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منوعات, السعودية, الرحالة العرب, الإبل, الرياض
منوعات, السعودية, الرحالة العرب, الإبل, الرياض

بعد انهزامها في مهرجان الإبل... رحالة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة

15:02 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineصبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017.
صبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
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تعتزم الرحّالة السعودية، رشا القرشي، أن تعود إلى جدة على ظهر ناقتها بعدما تعذّر عليها الفوز في سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وقالت الرحّالة السعودية في حديث لقناة "العربية" إن الفكرة راودتها عندما شاركت في النسخة السادسة لمهرجان الإبل قبل 6 أشهر، حيث قطعت عهدا على نفسها بأنها إذا لم تحقق الفوز، فستعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.
وبعدما خسرت، بدأت إجراءات رحلتها واستخراج التصريحات، واتمام التحضيرات، لتبدأ قبل يومين فقط مسيرتها من الصياهد إلى جدة على ظهر الناقة.
كما أشارت إلى أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت اليوم الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم، مؤكدة أنها تستمتع خلال مشوارها هذا بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.
وتوقعت وصولها إلى جدة في اليوم الوطني، أي أن الرحلة قد تستغرق أكثر من 20 يوماً، وقالت رشا التي تتوقف للاستراحة بعد كل 50 كم": "وجدتُ الترحيب والمشاركة من كافة أفراد المجتمع في المواقع التي مررتُ بها، كما وجدتُ الدعم الأمني".
وأضافت قائلة: "أنا بنت الصحراء، وتربيتُ على حب الإبل الذي ورثته من أسرتي وأجدادي، وأسعى لإثبات مشاركة المرأة في مجال تربية الإبل، فهي قادرة على الدخول في كافة المجالات وتحقيق النجاح".
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