https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html

بعد تحذير أردوغان... مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني في 2022

بعد تحذير أردوغان... مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني في 2022

يصنف الجيش التركي في المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا حول العالم في 2022، بينما يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 عالميا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T15:34+0000

2022-09-03T15:34+0000

2022-09-03T15:35+0000

رصد عسكري

أخبار تركيا اليوم

اليونان

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يقدر عدد سكان تركيا بـ 82 مليون نسمة بينما يقدر عدد سكان اليونان بـ 10 ملايين نسمة تقريبا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي للعام الجاري.يمتلك الجيش التركي 425 ألفا قوات عاملة و200 ألف قوات احتياطية و150 ألفا قوات شبه عسكرية.يمتلك الجيش اليوناني 130 ألفا قوات عاملة و220 ألف قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.تمتلك تركيا ألفا و57 طائرة حربية تضم 205 مقاتلات و81 طائرة نقل عسكري و270 طائرة تدريب و20 طائرة مهام خاصة و474 مروحية بينها 107 مروحيات هجومية.تمتلك اليونان 633 طائرة حربية بينها 188 مقاتلة و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.تمتلك القوات البرية التركية 3 آلاف و22 دبابة و13 ألفا و270 مدرعة و956 مدفعا ذاتي الحركة وألفا و189 مدفعا ميدانيا و407 راجمات صواريخ.تمتلك القوات البرية اليونانية ألفا و243 دبابة و6 آلاف و134 مدرعة و590 مدفعا ذاتي الحركة و669 مدفعا ميدانيا و147 راجمة صواريخ.يصنف الأسطول الحربي التركي في المرتبة رقم 18 عالميا ويمتلك 156 وحدة بحرية بينها 12 غواصة و16 فرقاطة و10 كورفيتات و35 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.يصنف الأسطول اليوناني في المرتبة رقم 26 عالميا ويمتلك 120 وحدة بحرية بينها 11 غواصة و13 فرقاطة و35 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام بحرية.تمتلك تركيا 98 مطارا و10 موانئ، بينما تمتلك اليونان 77 مطارا و7 موانئ.لماذا وجه أردوغان تحذيرا لليونان؟وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا لليونان بسبب "منظومة "إس - 300" الصاروخية لتتبع المقاتلات التركية"، مشيرا إلى أن "أثينا ستدفع ثمنا باهظا إذا تمادت في ذلك".وقال أردوغان، اليوم السبت: "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا"، مضيفا: "قد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، ونأتي ذات ليلة على حين غرة".وجاء ذلك بعدما حلَّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، أمس الجمعة، وقال "تركيا استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك".

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