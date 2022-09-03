عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html
بعد تحذير أردوغان... مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني في 2022
بعد تحذير أردوغان... مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني في 2022
يصنف الجيش التركي في المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا حول العالم في 2022، بينما يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 عالميا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:34+0000
2022-09-03T15:35+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_181:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_ab7ffe45966c5f10e803aa30de55629b.jpg
يقدر عدد سكان تركيا بـ 82 مليون نسمة بينما يقدر عدد سكان اليونان بـ 10 ملايين نسمة تقريبا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي للعام الجاري.يمتلك الجيش التركي 425 ألفا قوات عاملة و200 ألف قوات احتياطية و150 ألفا قوات شبه عسكرية.يمتلك الجيش اليوناني 130 ألفا قوات عاملة و220 ألف قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.تمتلك تركيا ألفا و57 طائرة حربية تضم 205 مقاتلات و81 طائرة نقل عسكري و270 طائرة تدريب و20 طائرة مهام خاصة و474 مروحية بينها 107 مروحيات هجومية.تمتلك اليونان 633 طائرة حربية بينها 188 مقاتلة و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.تمتلك القوات البرية التركية 3 آلاف و22 دبابة و13 ألفا و270 مدرعة و956 مدفعا ذاتي الحركة وألفا و189 مدفعا ميدانيا و407 راجمات صواريخ.تمتلك القوات البرية اليونانية ألفا و243 دبابة و6 آلاف و134 مدرعة و590 مدفعا ذاتي الحركة و669 مدفعا ميدانيا و147 راجمة صواريخ.يصنف الأسطول الحربي التركي في المرتبة رقم 18 عالميا ويمتلك 156 وحدة بحرية بينها 12 غواصة و16 فرقاطة و10 كورفيتات و35 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.يصنف الأسطول اليوناني في المرتبة رقم 26 عالميا ويمتلك 120 وحدة بحرية بينها 11 غواصة و13 فرقاطة و35 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام بحرية.تمتلك تركيا 98 مطارا و10 موانئ، بينما تمتلك اليونان 77 مطارا و7 موانئ.لماذا وجه أردوغان تحذيرا لليونان؟وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا لليونان بسبب "منظومة "إس - 300" الصاروخية لتتبع المقاتلات التركية"، مشيرا إلى أن "أثينا ستدفع ثمنا باهظا إذا تمادت في ذلك".وقال أردوغان، اليوم السبت: "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا"، مضيفا: "قد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، ونأتي ذات ليلة على حين غرة".وجاء ذلك بعدما حلَّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، أمس الجمعة، وقال "تركيا استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20210216/أقوى-5-جيوش-في-الشرق-الأوسط-عام2021-1048128951.html
https://sputnikarabic.ae/20211227/ما-هي-قدرات-صواريخ-حصار-أو--التي-أعلنت-عنها-تركيا؟-1054672261.html
https://sputnikarabic.ae/20200717/عرض-الدبابة-التركية-إم60تي-إم-مع-نظام-حماية-نشطفيديو-1046026078.html
https://sputnikarabic.ae/20180201/بعد-أنباء-إنشاء-قاعدة-بحرية-قطر-الأسطول-التركي-1029692838.html
https://sputnikarabic.ae/20220903/أردوغان-اليونان-تهددنا-بمنظومة-إس---300-وردنا-سيكون-باهظا-إذا-ما-تمادت-1067230134.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_800:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_e471941162ad178ec01d2dfe3df0f16a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان

بعد تحذير أردوغان... مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني في 2022

15:34 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 03.09.2022)
© AFP 2022 / WOLFGANG KUMMمقاتلات تركية
مقاتلات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / WOLFGANG KUMM
تابعنا عبرTelegram
يصنف الجيش التركي في المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا حول العالم في 2022، بينما يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 عالميا.
يقدر عدد سكان تركيا بـ 82 مليون نسمة بينما يقدر عدد سكان اليونان بـ 10 ملايين نسمة تقريبا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي للعام الجاري.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2021
أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021
16 فبراير 2021, 17:19 GMT
يمتلك الجيش التركي 425 ألفا قوات عاملة و200 ألف قوات احتياطية و150 ألفا قوات شبه عسكرية.
يمتلك الجيش اليوناني 130 ألفا قوات عاملة و220 ألف قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.
ميزانية دفاع الجيش التركي 9.6 مليار دولار.
ميزانية دفاع الجيش اليوناني 6.6 مليار دولار.
تمتلك تركيا ألفا و57 طائرة حربية تضم 205 مقاتلات و81 طائرة نقل عسكري و270 طائرة تدريب و20 طائرة مهام خاصة و474 مروحية بينها 107 مروحيات هجومية.
صاروخ صناعة تركية خلال إحدى المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟
27 ديسمبر 2021, 16:20 GMT
تمتلك اليونان 633 طائرة حربية بينها 188 مقاتلة و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.
تمتلك القوات البرية التركية 3 آلاف و22 دبابة و13 ألفا و270 مدرعة و956 مدفعا ذاتي الحركة وألفا و189 مدفعا ميدانيا و407 راجمات صواريخ.
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2020
عرض الدبابة التركية "إم60تي إم" مع نظام حماية فعال...فيديو
17 يوليو 2020, 06:05 GMT
تمتلك القوات البرية اليونانية ألفا و243 دبابة و6 آلاف و134 مدرعة و590 مدفعا ذاتي الحركة و669 مدفعا ميدانيا و147 راجمة صواريخ.
يصنف الأسطول الحربي التركي في المرتبة رقم 18 عالميا ويمتلك 156 وحدة بحرية بينها 12 غواصة و16 فرقاطة و10 كورفيتات و35 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.
سفينة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2018
بعد أنباء عن إنشاء قاعدة بحرية في قطر... تعرف على قدرات الأسطول التركي
1 فبراير 2018, 18:22 GMT
يصنف الأسطول اليوناني في المرتبة رقم 26 عالميا ويمتلك 120 وحدة بحرية بينها 11 غواصة و13 فرقاطة و35 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام بحرية.
تمتلك تركيا 98 مطارا و10 موانئ، بينما تمتلك اليونان 77 مطارا و7 موانئ.

لماذا وجه أردوغان تحذيرا لليونان؟

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا لليونان بسبب "منظومة "إس - 300" الصاروخية لتتبع المقاتلات التركية"، مشيرا إلى أن "أثينا ستدفع ثمنا باهظا إذا تمادت في ذلك".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
أردوغان: اليونان تهددنا بمنظومة "إس - 300".. وردنا سيكون باهظا إذا ما تمادت
12:56 GMT
وقال أردوغان، اليوم السبت: "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا"، مضيفا: "قد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، ونأتي ذات ليلة على حين غرة".
وجاء ذلك بعدما حلَّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، أمس الجمعة، وقال "تركيا استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك".
© Sputnik12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала