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https://sputnikarabic.ae/20220903/بوتين-يبحث-مع-أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-1067221725.html
بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا
بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا
أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:33+0000
2022-09-03T09:33+0000
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وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا

09:33 GMT 03.09.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.
خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
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