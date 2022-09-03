https://sputnikarabic.ae/20220903/بوتين-يبحث-مع-أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-1067221725.html
بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا
بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا
أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:33+0000
2022-09-03T09:33+0000
2022-09-03T09:33+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا
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أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم السبت، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.
خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا. وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".