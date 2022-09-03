https://sputnikarabic.ae/20220903/بورصة-الدار-البيضاء-تشهد-انخفاضا-خلال-الأسبوع-الماضي-1067231747.html
بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي
بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الماضي بين 29 أغسطس/ آبو 2 سبتمبر/ أيلول، منخفضة، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.34% ليستقر عند 12.136... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:39+0000
2022-09-03T13:39+0000
2022-09-03T13:39+0000
العالم العربي
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اقتصاد
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كما سجل مؤشر المائة 981,35 نقطة. وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي "كزابلانكا أي إس جي 10" بنسبة 0,83% إلى 905,15 نقطة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي.وبلغ إجمالي حجم التداولات 181,28 مليون درهم مغربي، بينما وصل رأس مال البورصة إلى ما قيمته 629,77 مليار درهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي
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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الماضي بين 29 أغسطس/ آبو 2 سبتمبر/ أيلول، منخفضة، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.34% ليستقر عند 12.136 نقطة.
كما سجل مؤشر المائة 981,35 نقطة. وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي "كزابلانكا أي إس جي 10" بنسبة 0,83% إلى 905,15 نقطة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي.
وبلغ إجمالي حجم التداولات 181,28 مليون درهم مغربي، بينما وصل رأس مال البورصة إلى ما قيمته 629,77 مليار درهم.