عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/بورصة-الدار-البيضاء-تشهد-انخفاضا-خلال-الأسبوع-الماضي-1067231747.html
بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي
بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الماضي بين 29 أغسطس/ آبو 2 سبتمبر/ أيلول، منخفضة، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.34% ليستقر عند 12.136... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:39+0000
2022-09-03T13:39+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
كما سجل مؤشر المائة 981,35 نقطة. وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي "كزابلانكا أي إس جي 10" بنسبة 0,83% إلى 905,15 نقطة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي.وبلغ إجمالي حجم التداولات 181,28 مليون درهم مغربي، بينما وصل رأس مال البورصة إلى ما قيمته 629,77 مليار درهم.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد

بورصة الدار البيضاء تشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي

13:39 GMT 03.09.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© CC0
تابعنا عبرTelegram
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الماضي بين 29 أغسطس/ آبو 2 سبتمبر/ أيلول، منخفضة، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.34% ليستقر عند 12.136 نقطة.
كما سجل مؤشر المائة 981,35 نقطة. وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي "كزابلانكا أي إس جي 10" بنسبة 0,83% إلى 905,15 نقطة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي.
وبلغ إجمالي حجم التداولات 181,28 مليون درهم مغربي، بينما وصل رأس مال البورصة إلى ما قيمته 629,77 مليار درهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала