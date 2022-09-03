https://sputnikarabic.ae/20220903/تايوان-ترصد-ظهور-خمس-سفن-وأربع-طائرات-صينية-في-المنطقة-1067229220.html
تايوان ترصد ظهور خمس سفن وأربع طائرات صينية في المنطقة
تايوان ترصد ظهور خمس سفن وأربع طائرات صينية في المنطقة
أعلنت وزارة دفاع تايوان (الصين)، اليوم السبت، عبر صفحتها على تويتر، رصد ظهور خمس سفن حربية وأربع طائرات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:09+0000
2022-09-03T12:09+0000
2022-09-03T12:09+0000
رصد عسكري
أخبار تايوان
الصين
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وفقًا لهذه البيانات، خلال المناورات، عبرت أربع طائرات، بالإضافة إلى خمس سفن، ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان في الجزء الجنوبي الغربي منه. وقالت الوزارة إن الجيش التايواني رد بإرسال دوريات جوية وتحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ.في 28 أغسطس/أب، أكدت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي رسمياً مرور طرادين تابعين للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.في هذا الصدد، تم وضع القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب. رافقت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني الطرادين الأمريكيين وراقبت كل أنشطتهما.
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رصد عسكري, أخبار تايوان, الصين
رصد عسكري, أخبار تايوان, الصين
تايوان ترصد ظهور خمس سفن وأربع طائرات صينية في المنطقة
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أعلنت وزارة دفاع تايوان (الصين)، اليوم السبت، عبر صفحتها على تويتر، رصد ظهور خمس سفن حربية وأربع طائرات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة.
وفقًا لهذه البيانات، خلال المناورات، عبرت أربع طائرات، بالإضافة إلى خمس سفن، ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان في الجزء الجنوبي الغربي منه. وقالت الوزارة إن الجيش التايواني رد بإرسال دوريات جوية وتحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ.
في 28 أغسطس/أب، أكدت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي رسمياً مرور طرادين تابعين للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.
في هذا الصدد، تم وضع القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب. رافقت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني الطرادين الأمريكيين وراقبت كل أنشطتهما.