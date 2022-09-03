https://sputnikarabic.ae/20220903/تحطم-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-في-الكونغو-1067218095.html
تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو
تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو
أعلن برنامج الأغذية العالمي تحطم طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة بعدما سقطت، أمس الجمعة، في إقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:36+0000
2022-09-03T07:36+0000
2022-09-03T07:36+0000
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وأوضحت وكالة "أفريقيا" الإخبارية أن الطائرة التابعة للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة ويديرها برنامج الأغذية العالمي سقطت قرب مدينة جوما.يشار إلى أن المروحية لم تكن تقل ركابا سوى طاقم الطائرة الذين أصيب منهم ثلاثة أفراد، وقال برنامج الأغذية العالمي إن سبب الحادث لم يتضح بعد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.يذكر أن ثمانية أفراد من قوات حفظ السلام لقوا حتفهم في مارس/ أذار الماضي عندما سقطت مروحية تابعة للأمم المتحدة في منطقة تشانزو في شمال كيفو.وكانت تلك الطائرة في مهمة استطلاع عندما سقطت وسط اشتباكات بين جيش الكونغو وجماعة متمردة تعرف باسم "إم 23"، وذكر جيش الكونغو في ذلك الوقت إن المتمردين أسقطوا المروحية، وهو ما نفته جماعة "إم 23"، فيما لم تذكر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو "مونوسكو" سبب سقوط المروحية، وقالت إن التحقيقات جارية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو
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أعلن برنامج الأغذية العالمي تحطم طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة بعدما سقطت، أمس الجمعة، في إقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت وكالة
"أفريقيا" الإخبارية أن الطائرة التابعة للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة ويديرها برنامج الأغذية العالمي سقطت قرب مدينة جوما.
يشار إلى أن المروحية لم تكن تقل ركابا سوى طاقم الطائرة الذين أصيب منهم ثلاثة أفراد، وقال برنامج الأغذية العالمي إن سبب الحادث لم يتضح بعد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
يذكر أن ثمانية أفراد من قوات حفظ السلام لقوا حتفهم في مارس/ أذار الماضي عندما سقطت مروحية تابعة للأمم المتحدة في منطقة تشانزو في شمال كيفو.
وكانت تلك الطائرة في مهمة استطلاع عندما سقطت وسط اشتباكات بين جيش الكونغو وجماعة متمردة تعرف باسم "إم 23"، وذكر جيش الكونغو في ذلك الوقت إن المتمردين أسقطوا المروحية، وهو ما نفته جماعة "إم 23"، فيما لم تذكر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو "مونوسكو" سبب سقوط المروحية، وقالت إن التحقيقات جارية.