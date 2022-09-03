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تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان
تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان
أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، ضبط 3 مهاجرين غير نظاميين داخل صندوق حافلة ركاب في ولاية وان في جنوب شرق البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:37+0000
2022-09-03T21:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لمديرية شرطة الولاية أن الحافلة كانت متوجهة إلى ولاية هطاي في جنوب البلاد، قبل توقيفها في قضاء غواش.وذكرت أنها فتحت تحقيقا قضائيا بحق 4 أشخاص بسبب الاشتباه في تورطهم في حادث تهريب المهاجرين.وأوضحت أنه تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في خطوة تهدف لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بترحليهم إلى بلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20211030/سفينة-مهاجرين-ترفع-علم-تركيا-سترسو-في-ميناء-يوناني-1050575953.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان

21:37 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 03.09.2022)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، ضبط 3 مهاجرين غير نظاميين داخل صندوق حافلة ركاب في ولاية وان في جنوب شرق البلاد.
نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لمديرية شرطة الولاية أن الحافلة كانت متوجهة إلى ولاية هطاي في جنوب البلاد، قبل توقيفها في قضاء غواش.
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وذكرت أنها فتحت تحقيقا قضائيا بحق 4 أشخاص بسبب الاشتباه في تورطهم في حادث تهريب المهاجرين.
وأوضحت أنه تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في خطوة تهدف لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بترحليهم إلى بلادهم.
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