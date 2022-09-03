https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-ضبط-مهاجرين-داخل-صندوق-حافلة-في-ولاية-وان-1067247467.html
تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان
تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان
أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، ضبط 3 مهاجرين غير نظاميين داخل صندوق حافلة ركاب في ولاية وان في جنوب شرق البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:37+0000
2022-09-03T21:37+0000
2022-09-03T21:38+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لمديرية شرطة الولاية أن الحافلة كانت متوجهة إلى ولاية هطاي في جنوب البلاد، قبل توقيفها في قضاء غواش.وذكرت أنها فتحت تحقيقا قضائيا بحق 4 أشخاص بسبب الاشتباه في تورطهم في حادث تهريب المهاجرين.وأوضحت أنه تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في خطوة تهدف لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بترحليهم إلى بلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20211030/سفينة-مهاجرين-ترفع-علم-تركيا-سترسو-في-ميناء-يوناني-1050575953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان
21:37 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، ضبط 3 مهاجرين غير نظاميين داخل صندوق حافلة ركاب في ولاية وان في جنوب شرق البلاد.
نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لمديرية شرطة الولاية أن الحافلة كانت متوجهة إلى ولاية هطاي في جنوب البلاد، قبل توقيفها في قضاء غواش.
30 أكتوبر 2021, 12:41 GMT
وذكرت أنها فتحت تحقيقا قضائيا بحق 4 أشخاص بسبب الاشتباه في تورطهم في حادث تهريب المهاجرين
.
وأوضحت أنه تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في خطوة تهدف لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بترحليهم إلى بلادهم.