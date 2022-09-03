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تعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا
تعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا
اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا لها في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك "أونسميل". 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:44+0000
2022-09-03T09:44+0000
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وأفادت للأمم المتحدة في بيان بأن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة "أونسميل".وذكر البيان أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية.وشغل باتيلي منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة "أونسميل". كما عمل ممثلا خاصا للأمين العام في أفريقيا الوسطى، ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون.وبعد فترة تدريس لمادة التاريخ لأكثر من 30 عاما في جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال، حاضر أيضًا في العديد من الجامعات حول العالم. السيد باتيلي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة وكذلك درجة الدكتوراه من جامعة الشيخ أنتا ديوب. السيد باتيللي يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والسونينكية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

تعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا

09:44 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا لها في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك "أونسميل".
وأفادت للأمم المتحدة في بيان بأن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة "أونسميل".
وذكر البيان أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية.
وشغل باتيلي منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة "أونسميل". كما عمل ممثلا خاصا للأمين العام في أفريقيا الوسطى، ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون.
وبعد فترة تدريس لمادة التاريخ لأكثر من 30 عاما في جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال، حاضر أيضًا في العديد من الجامعات حول العالم. السيد باتيلي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة وكذلك درجة الدكتوراه من جامعة الشيخ أنتا ديوب. السيد باتيللي يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والسونينكية.
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